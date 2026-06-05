Cae una red que planificó desde Córdoba el robo de 157 toneladas de cobre en varias provincias para venderlo en Rumanía

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base en Córdoba que robó un total de 157 toneladas de cobre en nueve provincias españolas para comercializarlo en Rumanía. Un total de 39 personas han sido detenidas en Córdoba, Ávila y La Rioja tras cometer al menos 33 robos valorados en más de un millón de euros.

Según ha informado este viernes el Instituto Armado en una nota de prensa, la red criminal estaba integrada por ciudadanos de Europa del Este asentados en la provincia de Córdoba, desde donde planificaban y coordinaban los robos que cometían por todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal.

Las investigaciones revelaron que dicha organización contaba con tres puntos de almacenamiento para los 134 kilómetros de cable de cobre robado, en Logroño, Bayona (Francia) y la comarca portuguesa de Águeda-Aveiro.

Según ha detallado la Guardia Civil, la operación, con la que se han recuperado hasta el momento 22 toneladas de cobre, comenzó hace un año tras conocerse la sustracción de cable del tendido telefónico en la carretera que une El Barco de Ávila con Los Llanos de Tormes, en la provincia de Ávila.

Relación con otros robos

Las pesquisas determinaron que no era un robo aislado, sino que estaba relacionado con otros ocurridos en Ávila y en otros puntos de España por lo que los agentes continuaron investigando para esclarecer el caso.

Con el avance de la investigación se descubrieron un total de 33 robos de cable de cobre en municipios abulenses y en localidades de Asturias, Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora.

La Guardia Civil encontró material sustraido en un polígono industrial de Logroño. / CÓRDOBA

Además, los agentes localizaron una nave industrial en un polígono de Logroño donde la organización almacenaba el cobre sustraído, y eso permitió realizar las primeras detenciones.

El modus operandi

El modo de operar era diferente al habitual para este tipo de organizaciones, que venden el material sustraído en centros de recepción de residuos próximos al lugar del robo. En este caso almacenaban grandes cantidades en distintas naves para trasladarlo por carretera hasta Rumanía, donde comercializaban el material, ha precisado la Guardia Civil.

Para el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Gendarmería Francesa y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.