Un botín de 80.000 euros, un camión calcinado y cinco meses de investigación: cuatro detenidos por un robo en una nave de Córdoba

Un robo planificado, un botín de 80.000 euros y un camión quemado para intentar borrar el rastro. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza y daños tras el asalto a una nave industrial situada en el polígono de la carretera de Palma del Río.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de enero, cuando los investigados accedieron sin autorización al interior de la nave y sustrajeron una importante cantidad de material fitosanitario, cuyo valor ha sido estimado en unos 80.000 euros.

Un robo en una nave industrial de Córdoba

De acuerdo con la investigación, los presuntos autores habrían entrado en la nave de forma coordinada y, una vez dentro, cargaron la mercancía robada en un vehículo preparado previamente para trasladarla. La empresa afectada denunció los hechos ante la Policía Nacional en Córdoba, lo que permitió abrir las diligencias para esclarecer el robo e identificar a los responsables.

Un agente de la Policía Nacional. / E. P.

Los agentes centraron sus pesquisas en reconstruir cómo se produjo el acceso a las instalaciones, qué medios se utilizaron para mover la mercancía y quiénes participaron en el traslado posterior del material sustraído.

El camión apareció calcinado en la carretera de Guadalcázar

Horas después del robo, el camión supuestamente utilizado para transportar la mercancía fue localizado completamente calcinado en la carretera de Guadalcázar. Para los investigadores, la quema del vehículo no fue casual, sino una maniobra deliberada para intentar eliminar posibles evidencias y dificultar la identificación de los autores.

Tras varios meses de pesquisas, la Policía Nacional logró identificar a los cuatro investigados y reunir indicios sobre su presunta participación tanto en el acceso a la nave como en el traslado del material robado.

Una vez localizados, los cuatro fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de daños. Posteriormente, pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó su puesta en libertad con cargos.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de los polígonos industriales de Córdoba, espacios clave para la actividad económica de la ciudad y donde las empresas reclaman vigilancia y prevención para evitar robos de alto impacto económico.