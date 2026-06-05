Una beca para mirar el mundo más grande: Diego Delgado, el cordobés al que Boston y Nueva York le han «cambiado la vida»

«Esta experiencia me ha cambiado la perspectiva totalmente». A punto de salir desde Boston a Nueva York, el cordobés Diego Delgado resume así una semana «muy intensa», pero también «inspiradora». Es uno de los 16 seleccionados en las becas Movers, un programa que durante siete días le está llevando a visitar algunos de los lugares más influyentes del mundo, como la sede de la ONU, Harvard, el MIT, Microsoft o la Reserva Federal de Boston, y a escuchar a profesionales de primer nivel en encuentros y charlas.

Delgado, que estudió ADE en la Universidad de Córdoba (UCO) y actualmente realiza prácticas en la multinacional tecnológica Amadeus, cuenta la experiencia con entusiasmo: «Estamos viendo un montón de perfiles diferentes, tanto orientados al mundo académico como al laboral y corporativo. Es muy enriquecedor». A su juicio, este tipo de contactos le están sirviendo para «descubrir perspectivas muy diferentes» y «abrir muchísimo la mente», dentro de una cultura del trabajo y el esfuerzo que, dice, «es completamente diferente a la de España».

El cordobés Diego Delgado. / CÓRDOBA

El valor de arriesgar

Y es que, más allá de asomarse a instituciones emblemáticas, lo que más valora del programa son los encuentros con emprendedores, creadores de ‘startups’ y perfiles ejecutivos. «Tienes una hora para conocer de primera mano la experiencia de un gran profesional: preguntar lo que quieras, escuchar sus consejos…», explica. En Estados Unidos, añade, «jugártela y que no te salga bien no se percibe como un fracaso, sino como algo admirable y un aprendizaje». Por eso, continúa, «nos dicen que no tengamos miedo y le pongamos ganas; que peleemos por nuestra idea».

Con una ilusión y ganas más que palpable desde el otro lado del océano, el joven señala que escuchar testimonios «de personas tan exitosas» en las que se aporta su visión a la hora de afrontar «momentos de incertidumbre o muy duros» tiene un valor «incalculable». «Es una clase de 'coaching' particular. No hay nada más motivador e inspirador», repite.

Jóvenes escogidos en la beca Movers, con Diego Delgado en el centro. / CÓRDOBA

Un futuro centrado en el marketing

Con esa idea de fondo, Delgado concluye que, más que conocimientos técnicos, la beca le está aportando «un cambio radical» en su forma de pensar y de entender el mundo y la empresa. Aunque cree que tiene bastante claro hacia dónde encaminar sus primeros años profesionales, se siente más motivado y capacitado para, si llega el momento, «arriesgar, emprender y probar cosas nuevas», aunque «sea algo completamente diferente a lo mío». En su caso, le gustaría seguir desarrollándose en el área de marketing de Amadeus y, a futuro, se ve trabajando como Product Marketing Manager, liderando un equipo y construyendo la propuesta de valor de un producto o servicio. Para ello, subraya que su paso por la UCO fue clave para «darme cuenta de lo que me gusta y orientar mi carrera».

Sobre sus puntos fuertes, y lo que, cree, le ayudó a entrar en el programa, se define como alguien que «me expreso muy bien, trabajo en grupo, no intento acaparar y tengo una gran capacidad de adaptación».

A Diego, aún le quedan días por delante, pero ya habla con la sensación de haber regresado distinto incluso antes de volver. Nueva York es la última y más esperada parada del viaje. Después, tocará regresar, procesar toda la información y trasladar todo lo recibido a decisiones en las que combine su talento con las ganas de seguir creciendo y descubrir. El reto es tan díficil como ilusionante.