Badanelli se va al Parlamento andaluz y deja a Vox ante el relevo de su portavocía en Córdoba

Paula Badanelli, hasta ahora portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, renunciará a su acta de concejala en el Pleno de Córdoba, que se celebrará el miércoles 10 de junio. Así lo ha comunicado la hasta ahora edil a la junta de portavoces, tras tomar posesión de su acta de parlamentaria andaluza apenas dos semanas después de que Andalucía celebrase elecciones autonómicas. Vox no logró el segundo diputado al que aspiraba en estos comicios, pero obtuvo una marca mejor que en 2022 con 53.816 votos, siendo la tercera fuerza política en la provincia.

De este modo, Badanelli podrá dedicarse en exclusiva a sus nuevas tareas en el Parlamento de Andalucía, aunque hubiera sido compatible desde el punto de vista legal que mantuviera ambos cargos. Sin embargo, Vox habría optado por esta fórmula, puesto que Badanelli es, además, presidenta del partido de Santiago Abascal en Córdoba, un cargo con mucho trabajo orgánico en la provincia.

Miguel Castellano, coordinador de Vox en Córdoba capital, junto a los bancos. / CÓRDOBA

Le sustituirá Miguel Castellano

Por otra parte, el Pleno de Córdoba pedirá a la Junta Electoral Central que expida la credencial acreditativa de la condición de concejal electo a favor del candidato siguiente en la lista de Vox en las elecciones municipales de 2023, es decir, a favor de Miguel Ángel Castellano. Hasta ahora, el futuro concejal trabajaba de asesor en el grupo municipal de Vox, partido en el que se afilió después de pasar por Ciudadanos, en el Consistorio cordobés.

De hecho, Miguel Castellano llegó a ser diputado de la formación naranja en la Diputación de Córdoba desde 2019 hasta 2022. Aquel año abandonó la portavocía del partido de Albert Rivera en la institución provincial por desabenencias con sus compañeros y pasó entonces al grupo de no adscritos. De ahí, hizo un salto más a la derecha del espectro político llegando a Vox. Curiosamente, hizo público aquel cambio de partido en un festival organizado por el partido de Abascal a nivel nacional (Viva 22), que se celebró en Madrid, nada menos que disfrazado de Luis de Góngora. Casrellano es, además, coordinador de Vox en Córdoba capital.

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Quién será portavoz

Está por ver, de momento, quién de los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba asume ahora las labores de la portavocía que ejercía Badanelli: Rafael Saco, que ya ostentó este cargo en el mandato de 2019; Marta León, que tomó posesión en 2024 tras la sorpresiva marcha de Yolanda Almagro (cabeza de lista de la formación en las locales), o el recién llegado al salón de plenos Miguel Castellano.