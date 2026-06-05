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El Ayuntamiento de Córdoba levantará toda la calzada de la calle Mayor de Santa Marina para reparar los numerosos hundimientos

Las obras empezarán en octubre y durarán cinco meses, periodo en el que la calle permanecerá cortada al tráfico

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner, en la calle Mayor de Santa Marina.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner, en la calle Mayor de Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba arreglará la calle Mayor de Santa Marina hasta la zona de la Puerta del Colodro, en un evidente mal estado por el hundimiento que presenta en numerosas partes debido a la cantidad de tráfico que soporta a diario. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado este viernes que la junta de gobierno aprobará el próximo lunes la licitación de la obra, que rozará los 720.000 euros y que, una vez adjudicada, durará cinco meses.

Será, ha dicho Madruga, una intervención de calado. En concreto, lo que se hará será levantar todo el adoquinado de la calzada para meterle una solera de hormigón de 20 centímetros y luego volver a adoquinar. El problema, ha explicado el delegado de Infraestructuras, es que cuando la calle se arregló en 2010 no se le hizo la solera, de ahí que haya tantos hundimientos, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía es una las salidas de la zona centro más usadas.

delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informa de las actuaciones que su Delegación va a realizar en las calles Mayor de Santa Marina y Puerta del Colodro

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner. / VÍCTOR CASTRO

Se actuará en 243 metros de longitud de calle y unos 1.225 metros cuadrados en total. Los adoquines de encima de la solera serán de diez centímetros, dos más que los actuales, para que soporten mejor el peso. Las losas bordilleras también se cambiarán y pasarán de 10 a 14 centímetros, y se sustituirán las losas de granito deterioradas.

Según Madruga, teniendo en cuenta que se espera que la licitación dure unos dos meses, la obra podría comenzar para el mes de octubre. Dado que estará en obras cinco meses, el tráfico quedará completamente cortado. En este sentido, será la Delegación de Movilidad la que elabore el plan de tráfico alternativo mientras duren los trabajos.

delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informa de las actuaciones que su Delegación va a realizar en las calles Mayor de Santa Marina y Puerta del Colodro

Estado de la calzada de la calle Mayor Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

Infraestructuras quiere cambiar el Pepch para usar más asfalto impreso

Por otro lado, Madruga ha informado de que la Delegación de Infraestructuras ha iniciado el proceso para pedir la modificación del Plan Especial Protección del Casco Histórico (Pepch). La razón, que se quiere utilizar asfalto impreso (el mismo que se usó en la calle Alfaros) en otras vías del casco al considerarlo una solución útil y mucho más barata que el adoquín, pero la protección de la zona no lo permite.

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Según Madruga, "será algo muy puntual" y no un uso por defecto en todas las obras del casco. En cualquier caso, la modificación de una norma urbanística, como es el Pepch, tiene un largo recorrido por delante.

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