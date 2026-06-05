Otras dos alumnas de Infantil de Córdoba ratifican que una maestra les golpeó en las manos y las encerró en el baño del colegio

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba continúa investigando el maltrato cometido, presuntamente, por una maestra sobre 17 alumnos de Infantil de un colegio público de la capital. Según informan fuentes judiciales a Diario CÓRDOBA, otras dos niñas han ratificado que esta docente les golpeó en las manos, les tiró del pelo y las encerró en el baño del colegio, con la luz encendida, supuestamente, para castigarlas.

Son algunos hechos denunciados por las 17 familias que han iniciado acciones judiciales para reclamar responsabilidades ante los presuntos delitos sufridos por sus hijos. Las víctimas son niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 4 años, y algunos de ellos tienen necesidades educativas especiales.

En el marco de la instrucción de la causa, estos días se han desarrollado otras dos exploraciones de menores en la sala Gesell de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. En esta actuación, una psicóloga interroga a los niños en presencia de las distintas partes del procedimiento para conocer lo ocurrido. Esta prueba evitaría, en principio, que los menores tengan que asistir a juicio llegado el caso.

Las primeras declaraciones se efectuaron el 13 de mayo pasado, con la participación de cinco alumnos y de una madre. En las próximas semanas, está previsto que acudan otros dos niños y dos progenitoras. En esas sesiones, previsiblemente, se abordará la presunta comisión de otros delitos como la agresión sexual, ya que algunas familias denunciaron supuestos tocamientos en los genitales de sus hijos.

También han sido citados a declarar, por el juzgado instructor, profesionales del centro educativo como el director y la tutora de los menores, a quienes la jueza interrogará sobre estos hechos. Respecto a las medidas adoptadas hasta ahora, la Junta de Andalucía ha suspendido de empleo y sueldo a la maestra investigada, en tanto que la jueza le ha prohibido aproximarse a los 17 niños.