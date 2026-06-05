Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo de VimcorsaEscuela de HosteleríaMuertes por calorMorosidadBeca MoversLas QuemadasCorpus CórdobaIñaki Barrón | AdamuzSelectividadAgresión homófobaMundial 2026Carlos GonzálezConflictosVisita del Papa
instagramlinkedin

Verano

Abren las piscinas de la calle Marbella y La Fuensanta: horarios, precios y abonos disponibles

La presidenta del Imdeco ha destacado que es la primera vez que abren a esta altura del año con los mismos precios y horarios

Usuarios en la piscina de La Fuesanta el año pasado.

Usuarios en la piscina de La Fuesanta el año pasado. / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Este viernes 5 de junio han abierto las piscinas municipales de la calle Marbella y La Fuensanta, con lo que arranca de forma oficial la temporada de verano en Córdoba. En el caso de la instalación de Marbella, además, aún quedan abonos disponibles.

Así lo ha anunciado la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, que ha visitado este viernes la apertura y ha sido la primera en mojarse los pies en la piscina. Albás ha subrayado que estas aperturas completan el inicio de la campaña estival en las instalaciones municipales, después de que el lunes comenzaran a funcionar las piscinas del Santuario y Figueroa. La responsable municipal ha destacado que es “la primera vez que abrimos a estas alturas” del año y ha defendido el adelanto del calendario para que “los cordobeses puedan disfrutar antes” de unos espacios que, ha señalado, “generan convivencia entre vecinos”.

Isabel Albás, este viernes en la piscina de La Fuensanta.

Isabel Albás, este viernes en la piscina de La Fuensanta. / Víctor Castro

Abonos disponibles

Albás también ha indicado que en el último año se han invertido 65.000 euros para “adaptar las piscinas a las necesidades de uso”. Sobre los abonos, ha precisado que en La Fuensanta están “todos vendidos”, con unas 200 solicitudes en lista de espera, mientras que en la piscina de la calle Marbella se han adjudicado alrededor de 700 plazas y “aún quedan libres”.

Albas atiende a los medios en la piscina de La Fuensanta.

Albas atiende a los medios en la piscina de La Fuensanta. / Víctor Castro

Horarios y precios

De lunes a viernes, ambas piscinas abrirán de 11.00 a 22.00 horas. Sábados y domingos, de 10.00 a 22.00. En el caso de La Fuensanta, viernes y sábado también estará abierta hasta la 1.30 de la madrugada.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a tarifas, la entrada diaria para menores de 5 a 14 años cuesta 4,10 euros; para jóvenes hasta 26 años, 4,40; y para adultos, 5,16 euros. Para mayores de 65 años y personas con discapacidad, el precio es de 2,60 euros. Los bonos se fijan en 221,80 euros el familiar, 141,15 euros el individual a partir de 15 años y 95,85 euros el individual infantil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Abren las piscinas de la calle Marbella y La Fuensanta: horarios, precios y abonos disponibles

Abren las piscinas de la calle Marbella y La Fuensanta: horarios, precios y abonos disponibles

El Reina Sofía culmina en Córdoba la Semana de la Donación con una jornada sobre el futuro de los trasplantes

El Reina Sofía culmina en Córdoba la Semana de la Donación con una jornada sobre el futuro de los trasplantes

'Érase una vez un musical': el Coro Ziryab repasa este sábado en Córdoba cien años de Broadway

'Érase una vez un musical': el Coro Ziryab repasa este sábado en Córdoba cien años de Broadway

El Ayuntamiento de Córdoba levantará toda la calzada de la calle Mayor de Santa Marina para reparar los numerosos hundimientos

El Ayuntamiento de Córdoba levantará toda la calzada de la calle Mayor de Santa Marina para reparar los numerosos hundimientos

Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, sobre el accidente de Adamuz: "Es un misterio por qué el tren se fue hacia el lado contrario e invadió la otra vía"

El Movimiento Ciudadano teme que el retraso del PGOM afecte al modelo de la Córdoba del futuro

El Movimiento Ciudadano teme que el retraso del PGOM afecte al modelo de la Córdoba del futuro

La firma de moda infantil Charanga abre su primera tienda de Córdoba en el centro comercial La Sierra

La firma de moda infantil Charanga abre su primera tienda de Córdoba en el centro comercial La Sierra

La criminalidad repunta al inicio de 2026 en Córdoba, con cuatro homicidios y 17 violaciones

La criminalidad repunta al inicio de 2026 en Córdoba, con cuatro homicidios y 17 violaciones
Tracking Pixel Contents