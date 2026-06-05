Abren las piscinas de la calle Marbella y La Fuensanta: horarios, precios y abonos disponibles

Este viernes 5 de junio han abierto las piscinas municipales de la calle Marbella y La Fuensanta, con lo que arranca de forma oficial la temporada de verano en Córdoba. En el caso de la instalación de Marbella, además, aún quedan abonos disponibles.

Así lo ha anunciado la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, que ha visitado este viernes la apertura y ha sido la primera en mojarse los pies en la piscina. Albás ha subrayado que estas aperturas completan el inicio de la campaña estival en las instalaciones municipales, después de que el lunes comenzaran a funcionar las piscinas del Santuario y Figueroa. La responsable municipal ha destacado que es “la primera vez que abrimos a estas alturas” del año y ha defendido el adelanto del calendario para que “los cordobeses puedan disfrutar antes” de unos espacios que, ha señalado, “generan convivencia entre vecinos”.

Isabel Albás, este viernes en la piscina de La Fuensanta. / Víctor Castro

Abonos disponibles

Albás también ha indicado que en el último año se han invertido 65.000 euros para “adaptar las piscinas a las necesidades de uso”. Sobre los abonos, ha precisado que en La Fuensanta están “todos vendidos”, con unas 200 solicitudes en lista de espera, mientras que en la piscina de la calle Marbella se han adjudicado alrededor de 700 plazas y “aún quedan libres”.

Albas atiende a los medios en la piscina de La Fuensanta. / Víctor Castro

Horarios y precios

De lunes a viernes, ambas piscinas abrirán de 11.00 a 22.00 horas. Sábados y domingos, de 10.00 a 22.00. En el caso de La Fuensanta, viernes y sábado también estará abierta hasta la 1.30 de la madrugada.

En cuanto a tarifas, la entrada diaria para menores de 5 a 14 años cuesta 4,10 euros; para jóvenes hasta 26 años, 4,40; y para adultos, 5,16 euros. Para mayores de 65 años y personas con discapacidad, el precio es de 2,60 euros. Los bonos se fijan en 221,80 euros el familiar, 141,15 euros el individual a partir de 15 años y 95,85 euros el individual infantil.