El 96% de las familias de Córdoba logra plaza en el colegio elegido como primera opción para el próximo curso

La mayoría de escolares cordobeses ha conseguido plaza en los centros educativos elegidos en el proceso de escolarización. Según ha informado la Junta de Andalucía, el 96% de las familias de Córdoba ha obtenido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción y el 98,63% ha logrado un puesto escolar en alguno de sus centros preferidos.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido un total de 5.232 solicitudes para alumnado de Educación Infantil de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo andaluz. De ellas, 5.056 corresponden a alumnos admitidos en centros solicitados como primera opción, mientras que otros 137 menores han obtenido plaza en alguno de los colegios incluidos en su solicitud, ha detallado la Junta en una nota de prensa.

En Córdoba han quedado finalmente 2.391 plazas vacantes dentro de este proceso de escolarización.

Menos alumnos por aula en Infantil de tres años

La Consejería ha destacado que una de las principales novedades del próximo curso será la reducción de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de Infantil de tres años. Esta medida, recogida en la normativa de escolarización y acordada con los sindicatos ANPE, CSIF y UGT, se aplicará inicialmente en este nivel educativo y se irá extendiendo en los próximos años al resto de cursos de Infantil y Primaria.

Alumnado y maestra en una clase, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

La Junta ha resaltado que esta ratio se sitúa por debajo de los 25 alumnos por aula establecidos como máximo por la normativa estatal. El objetivo es que los docentes puedan dedicar más tiempo a cada estudiante, mejorar la detección temprana de dificultades de aprendizaje y reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, apunta Educación.

Para hacer posible esta bajada de ratio, el sistema educativo cordobés contará en el curso 2026/27 con 27 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil.

El sorteo resolvió 42 empates en Córdoba

El proceso de escolarización también incluyó el sorteo celebrado el pasado 13 de mayo, que arrojó como resultado el número 0,2546. Este procedimiento permitió resolver 42 situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión.

La Junta recuerda que este sorteo solo se utiliza cuando la demanda supera la oferta de plazas disponibles y, una vez aplicados los criterios establecidos, persisten empates entre solicitudes.

En este procedimiento han participado los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambia de colegio o instituto en las etapas de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato.