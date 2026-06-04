Sucesos
La víctima de una agresión homófoba en Córdoba pide a la Audiencia rastrear los móviles de los sospechosos
La Policía Nacional habría identificado ya a los presuntos autores de la agresión, pero el juez ha denegado el cruce de teléfonos y su geolocalización
El hombre de 49 años que sufrió una agresión homófoba en la zona del Vial Norte el pasado mes de noviembre, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba para pedir la geolocalización de los móviles de los presuntos autores de unos hechos que recibieron la condena pública de la sociedad y las instituciones. Con esta medida se podría acceder al rastro dejado por la conversación o comunicación o a los datos periféricos asociados a los agresores que, según fuentes cercanas a las víctimas, "han sido ya identificados por la Policía Nacional". Se trataría de un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años.
Cabe recordar que el hombre agredido denunció un ataque homófobo en Córdoba por parte de un grupo de jóvenes cuando se dirigía a su casa al salir del trabajo en torno a las 10 de la noche. Los agresores lo siguieron y empezaron a realizarle comentarios homófobos, para finalmente terminar propinándole una paliza. Los hechos se remontan al pasado 7 de noviembre de 2025. Como consecuencia de la paliza, el hombre sufrió la rotura de la mandíbula, para lo que requirió cinco días de hospitalización y una intervención quirúrgica. Además, ha requerido todos estos meses recuperación y cuidados médicos, y durante este tiempo solo ha podido comer dieta estrictamente líquida o triturada. De hecho, tendrá que seguir haciéndolo de este modo hasta que pueda retomar la masticación normal de manera paulatina.
En la actualidad, el agredido sigue estando de baja laboral y presenta, según relata su abogado, Javier Vilaplana, importantes secuelas psicológicas derivadas de la agresión sufrida hace 7 meses. Ahora, recurre a la Audiencia después de que el juez de instrucción, José Luis Rodríguez Lainz, que investiga la causa denegase el cruce de teléfonos sugerido y aceptado por la Policía Nacional, y dictase el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El fiscal de delitos de odio no se ha pronunciado específicamente sobre este asunto.
Qué le pide a la Audiencia
El abogado de la víctima ha presentado a la Audiencia Provincial la petición respaldada por el Grupo de Policía Judicial que investiga la agresión, y pide medidas de geoposicionamiento que quedarían limitadas y acotadas al ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS y que sirviera para la búsqueda e identificación de "los autores del execrable delito de odio". El abogado del agredido defiende la medida y considera que se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la Policía Judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia que la analiza para no infringir el derecho a la intimidad de nadie.
De este modo, en su recurso de apelación cita abundante jurisprudencia para tratar de demostrar que, en este caso, sería posible la cesión de datos telefónicos periféricos porque no se accedería al contenido de las comunicaciones, la investigación versaría sobre un delito concreto, existiría delimitación temporal y espacial, y la diligencia resultaría necesaria para la identificación de los autores de la agresión. Sería , en suma, "una medida legítima, o susceptible de serlo debidamente acomodada a las previsiones legales y jurisprudenciales; que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas para el agredido e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada". Entienden, además, que esa eventual localización no tiene por qué obtenerse ninguna información susceptible de ser utilizada fuera de este proceso ni que afrente a los derechos de terceros.
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