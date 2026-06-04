Festival Internacional de las Flores
Tulipina y Hamish Powell, dos de los artistas florales más destacados de la actualidad internacional, se suman a Flora 2026
La Mezquita-Catedral y el Palacio de Viana serán los escenarios donde Tulipina y Hamish Powell presentarán sus obras del 12 al 22 de octubre
Flora, el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, ha confirmado la presencia de la iraní-estadounidense Tulipina, nombre artístico de Kiana Underwood, y del inglés Hamish Powell en su próxima edición, que se celebrará del 12 al 22 de octubre de 2026 y convertirá de nuevo a la ciudad en uno de los grandes epicentros internacionales del arte floral y la botánica contemporánea.
Según ha informadoFlora, ambos artistas se incorporan al cartel de la novena edición del festival y estos días visitan Córdoba para conocer de primera mano los espacios donde desplegarán sus instalaciones el próximo mes de octubre.
Tulipina presentará su obra en la Mezquita-Catedral de Córdoba, con el patrocinio del Cabildo Catedral de Córdoba, mientras que Hamish Powell intervendrá en el Palacio de Viana, en una instalación patrocinada por la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana.
Tulipina, una referencia mundial del diseño floral moderno
Kiana Underwood, nacida en Teherán en 1975, es la fundadora y directora creativa de Tulipina, el estudio de diseño floral que creó en 2011 y que se ha convertido en una referencia internacional. La artista está considerada una de las creadoras fundamentales del movimiento floral moderno, reconocida por un lenguaje visual basado en el uso intenso del color, las texturas y combinaciones florales poco habituales.
Su obra fusiona el arte con la belleza de la naturaleza y se inspira en su herencia persa, la música y el arte clásicos, sus viajes y una mirada profundamente sensorial hacia el mundo natural. Además de trabajar para grandes marcas y eventos internacionales, Underwood desarrolla una amplia labor como docente y conferenciante, con talleres y colaboraciones que han inspirado a diseñadores florales de todo el mundo.
Hamish Powell y las flores como escultura contemporánea
El festival también suma al artista floral multidisciplinar Hamish Powell, nacido en Harare, Zimbabwe, en 1998 y afincado en Londres. A los 23 años fundó Hamish Powell Studio, un laboratorio creativo desde el que desarrolla instalaciones botánicas inmersivas y obras florales escultóricas junto a floristas, estilistas culinarios y escenógrafos.
Su trabajo se mueve entre la naturaleza, la escultura y el diseño contemporáneo, con una sensibilidad arquitectónica y un proceso creativo marcado por la emoción. Sus obras exploran cuestiones como la fugacidad, la memoria, el ritual o la percepción, y plantean nuevas formas de entender qué pueden ser las flores dentro del arte actual.
Powell ha trabajado en campañas para firmas como Tom Ford, ha desarrollado residencias artísticas en Singapur y su obra ha aparecido en publicaciones como Vogue, Financial Times, Grazia o The Observer. También fue incluido en la lista “30 Under 30 Europe” de Forbes por su contribución al arte y la cultura a través de las flores.
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