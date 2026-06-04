Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de HosteleríaLas QuemadasLudopatíaSelectividadObjetivo Córdoba CFCarlos GonzálezSimulacroAyudas borrascasJuan Carlos RubioCorpus ChristiFin de semanaNuevos bomberosVisita del Papa
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La apuesta de Córdoba por una formación hostelera pionera, los avances en la investigación de una agresión homófoba en Cruz de Juárez y el final de las pruebas de acceso a la universidad centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de la jornada

Nace la primera Escuela Superior de Hostelería de España

Nace la primera Escuela Superior de Hostelería de España / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La apertura el próximo curso de la primera Escuela Superior de Hostelería de España en Córdoba es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que informamos también de la petición realizada por la víctima de una agresión homófoba para que la Audiencia Provincial autorice el rastreo de los teléfonos móviles de los sospechosos. Además, recogemos las impresiones con las que los estudiantes cordobeses han despedido la PAU, tras completar los exámenes con sensaciones mayoritariamente positivas y la mirada puesta ya en el verano y en las notas de acceso a la universidad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Noticias relacionadas

Salud

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe de oficio para limpiar los solares y evitar los incendios que cada verano ponen en riesgo a la ciudad

Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe de oficio para limpiar los solares y evitar los incendios que cada verano ponen en riesgo a la ciudad

La música de 22 artistas callejeros cordobeses toma el cine Fuenseca en una cita inédita

La música de 22 artistas callejeros cordobeses toma el cine Fuenseca en una cita inédita

La primera Escuela Superior de Hostelería de España abrirá sus puertas en Córdoba el próximo curso con una oferta formativa pionera

Flora 2026 suma en Córdoba a Tulipina y Hamish Powell, dos de los artistas florales más destacados del panorama internacional

La regularización de inmigrantes en Córdoba se acelera en una semana y llega hasta las 4.700 solicitudes

Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería

Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería

Campus Córdoba ultima la apertura de su residencia para 250 estudiantes y escuela-hotel en la torre de Agrónomos

Campus Córdoba ultima la apertura de su residencia para 250 estudiantes y escuela-hotel en la torre de Agrónomos
Tracking Pixel Contents