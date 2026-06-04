La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La apuesta de Córdoba por una formación hostelera pionera, los avances en la investigación de una agresión homófoba en Cruz de Juárez y el final de las pruebas de acceso a la universidad centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de la jornada
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La apertura el próximo curso de la primera Escuela Superior de Hostelería de España en Córdoba es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que informamos también de la petición realizada por la víctima de una agresión homófoba para que la Audiencia Provincial autorice el rastreo de los teléfonos móviles de los sospechosos. Además, recogemos las impresiones con las que los estudiantes cordobeses han despedido la PAU, tras completar los exámenes con sensaciones mayoritariamente positivas y la mirada puesta ya en el verano y en las notas de acceso a la universidad.
- La primera Escuela Superior de Hostelería de España abrirá sus puertas en Córdoba el próximo curso con una oferta formativa pionera
- La víctima de una agresión homófoba en Córdoba pide a la Audiencia rastrear los móviles de los sospechosos
- La PAU se despide en Córdoba con buenas sensaciones y la vista puesta en el verano: «Es la última oportunidad»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- José Antonio Piedra, tras 30 años de espera del enlace de Las Quemadas y la A-4: "Ha sido mucho tiempo, pero ahora es momento de alegría y agradecimiento"
- Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería
- La regularización de inmigrantes en Córdoba se acelera en una semana y llega hasta las 4.700 solicitudes
- Las Angustias de Córdoba aprueba su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla
Provincia
- El Gobierno entrega 49 millones a 37 municipios de Córdoba para reparar los daños de los temporales
- Denuncian continuos robos de farolas en la Vía Verde de la Subbética con la utilización de radiales eléctricas
- Priego de Córdoba vuelve a vivir con intensidad la celebración del Corpus Christi
Cultura
- El festival Córdoba Live ofrecerá este verano un cartel con menos conciertos y más figuras reconocidas por el gran público
- AGENDA DEL FINDE | El ocio se torna en nocturno este finde en Córdoba y anticipa el verano con la Shopping Night, Antoñito Molina y la Nocturna Trotacalles
Deportes
Salud
- Manuel David Gahete, investigador de Córdoba centrado en el cáncer hepático, reconocido en los Premios Manuel Losada Villasante
- 'Caliente, caliente...frío, frío': recursos cercanos en Córdoba y pequeños gestos para protegerse del calor extremo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
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- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur