La apertura el próximo curso de la primera Escuela Superior de Hostelería de España en Córdoba es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que informamos también de la petición realizada por la víctima de una agresión homófoba para que la Audiencia Provincial autorice el rastreo de los teléfonos móviles de los sospechosos. Además, recogemos las impresiones con las que los estudiantes cordobeses han despedido la PAU, tras completar los exámenes con sensaciones mayoritariamente positivas y la mirada puesta ya en el verano y en las notas de acceso a la universidad.

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