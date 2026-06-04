La actualidad del jueves 4 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La evolución del negocio del juego en la provincia, la transformación de El Arcángel para la próxima temporada y nuestra entrevista con el dramaturgo Juan Carlos Rubio marcan el arranque informativo de este jueves
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Los más de 167 millones de euros que movió el juego de azar en Córdoba durante el último año, la cifra más alta registrada desde 2019, es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que analizamos también los planes del Córdoba CF para culminar la transformación de El Arcángel de cara a la temporada 2026-27. Además, conversamos con el dramaturgo Juan Carlos Rubio, dentro de nuestra serie de los CORDOBESES DEL AÑO, que repasa su trayectoria profesional y reflexiona sobre el vínculo especial que mantiene con Andalucía y, en particular, con Córdoba.
- Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales: el juego de azar mueve más de 167 millones de euros en Córdoba, la cifra más alta desde 2019
- El objetivo del Córdoba CF para la 2026-27: cerrar El Arcángel por fuera, pero también por dentro
- ENTREVISTA | Juan Carlos Rubio, dramaturgo: "Me siento muy querido en Andalucía y, en particular, en Córdoba"
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- TESTIMONIO | Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"
Corpus Christi
- Córdoba celebra hoy la procesión del Corpus Christi: horario y recorrido
- TESTIMONIO | Francisco Valverde, cordobés de 24 años: "La vida de muchos jóvenes va a cambiar con la visita del Papa, habrá un antes y un después"
Córdoba ciudad
- Humo, varios heridos y mucha tensión: Córdoba pone a prueba su respuesta en el Túnel de los Omeyas
- Las Angustias de Córdoba aprueba su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla
- Los delitos de odio repuntan con fuerza en Córdoba y alcanzan su máximo histórico
- El Imdeco licita el nuevo Pabellón de la Juventud de Córdoba con un contrato de concesión de hasta 21 años
- La carrera oficial de Córdoba entra en fase de revisión con una nueva comisión de trabajo
Provincia
- Las obras del cuartel de la Guardia Civil en La Carlota están ya al 50% y estará terminado a finales de año
- Cabra aprueba el plan especial para ordenar las energías renovables y suspender licencias para nuevas plantas
Cultura
- AGENDA DEL FINDE | El ocio se torna en nocturno este finde en Córdoba y anticipa el verano con la Shopping Night, Antoñito Molina y la Nocturna Trotacalles
- Ya está aquí la nueva edición del Café Cantante en la Posada del Potro: fechas, conciertos y precios
Deportes
- La Nocturna Trotacalles 2026 regresa a Córdoba con casi 3.200 atletas: horarios, recorrido y detalles de la carrera
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente