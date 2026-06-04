Los más de 167 millones de euros que movió el juego de azar en Córdoba durante el último año, la cifra más alta registrada desde 2019, es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que analizamos también los planes del Córdoba CF para culminar la transformación de El Arcángel de cara a la temporada 2026-27. Además, conversamos con el dramaturgo Juan Carlos Rubio, dentro de nuestra serie de los CORDOBESES DEL AÑO, que repasa su trayectoria profesional y reflexiona sobre el vínculo especial que mantiene con Andalucía y, en particular, con Córdoba.

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