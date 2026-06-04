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La actualidad del jueves 4 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La evolución del negocio del juego en la provincia, la transformación de El Arcángel para la próxima temporada y nuestra entrevista con el dramaturgo Juan Carlos Rubio marcan el arranque informativo de este jueves

Usuarios de máquinas tragaperras en Córdoba.

Usuarios de máquinas tragaperras en Córdoba. / A. J. GONZALEZ

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los más de 167 millones de euros que movió el juego de azar en Córdoba durante el último año, la cifra más alta registrada desde 2019, es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 4 de junio, en el que analizamos también los planes del Córdoba CF para culminar la transformación de El Arcángel de cara a la temporada 2026-27. Además, conversamos con el dramaturgo Juan Carlos Rubio, dentro de nuestra serie de los CORDOBESES DEL AÑO, que repasa su trayectoria profesional y reflexiona sobre el vínculo especial que mantiene con Andalucía y, en particular, con Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Corpus Christi

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

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Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

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