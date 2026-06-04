Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales de apuestas: el juego de azar mueve más de 167 millones en Córdoba, la cifra más alta desde 2019

El mercado de juegos de azar está en alza en Córdoba, según los últimos datos publicados en la Estadística de Juego Privado de Andalucía correspondientes al año 2025, cuando el volumen de juego total de la provincia superó los 167 millones de euros, la cifra más alta desde 2019 y la segunda más elevada en la serie histórica.

Pese a todo, Córdoba permanece en puestos de cola en gasto aparente por habitante, 70,8 euros por persona, 18 euros menos que la media andaluza y muy lejos de los 112,6 euros por persona de Málaga, los 95,5 de Huelga, 98,4 de Almería o los 88,1 de Cádiz. En eso puede influir que Córdoba es una de las provincias donde no existe ningún casino operativo, a diferencia de otras provincias andaluzas como Málaga, Cádiz y Sevilla. El gasto aparente se calcula dividiendo el gasto real entre la población del territorio en cuestión, entendiendo el gasto real como "el resultado de detraer al volumen de juego las cantidades les son devueltas a los jugadores en forma de premios".

Según los datos publicados, los cordobeses gastan una media de 5,1 euros por habitante en los tres bingos abiertos en la provincia mientras la media andaluza está en 7,6 euros. Los bingos con más actividad están en Cádiz, donde se gasta una media de 15 euros por persona y Málaga, con 11,4 euros por malagueño. Desde 2016, el número de locales de Córdoba se mantiene estable. El volumen de negocio sí ha ido oscilando en esas tres salas. En 2020, se produjo una cifra récord de 14,1 millones de euros que fue cayendo en los años posteriores hasta repuntar de nuevo en 2024 hasta los 14,7 millones, superado en 2025 al alcanzar el máximo histórico de 15,4 millones de euros.

Máquinas tragaperras en una sala de juego de Córdoba. / Manuel Murillo

Las máquinas tragaperras son las que mueven más dinero entre los usuarios del juego de azar. De los 167,2 millones de euros declarados en Córdoba, 138,8 millones corresponden a las máquinas B, frente a los 15,42 millones generados en los tres bingos de la provincia y los 13 millones que se gastan en apuestas. Se estima que hay 2.704 máquinas en la provincia, una media de 3,5 por cada mil habitantes y el gasto por persona es de 53,7 euros, dos euros menos que la media andaluza (55,7). Durante la pandemia, el número de máquinas cayó, pero ya hace tres años que va en aumento.

A diferencia de los bingos, las salas de apuestas sí han aumentado notablemente desde que se tienen estadísticas. En 2016, había 51 salas en la provincia, cifra que pasó a 64 el año siguiente, repuntando año a año hasta alcanzar las 85 en 2024 y 2025. Se incluyen aquí solo los salones autorizados en funcionamiento con máquinas instaladas.

Respecto a las apuestas, el número de terminales de juego ha descendido considerablemente en los últimos años, pasando de 447 instaladas en la provincia en 2019, con un volumen total de juego de 13,7 millones de euros, a 329 en 2025, con 12,9 millones de euros en juego. Se calcula que cada cordobés gasta una media de 2,5 euros al año en apuestas a través de estas terminales.

Inspecciones en Córdoba

En 2025, se llevaron a cabo 756 inspecciones en la provincia de Córdoba, 718 en máquinas tragaperras, 29 en salones de juego y 3 en sorteos y otros juegos, lo que representa un 5% de las más de 15.000 realizadas en Andalucía. Fruto de esas inspecciones, se pusieron en marcha 14 expedientes sancionadores, diez vinculados a la actividad de las máquinas tragaperras y cuatro a salones de juego. De esos 14 expedientes, 13 se resolvieron antes de acabar el año.

Prohibidos en las salas de juego

En Andalucía, hay 18.511 personas que tienen autoprohibido entrar en las salas de juego, 12.415 hombres y 6.096 mujeres de las cuales 1.174 son de Córdoba, 853 hombres y 321 mujeres. La autoprohibición en el juego funciona por inscripción voluntaria a petición del propio jugador, como sanción o por solicitud de familiares por vía judicial o médica. Al llegar a las salas, es obligatorio mostrar el DNI y el escáner detecta si la persona aparece en el registro, impidiendo la entrada al local.