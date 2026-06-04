Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LudopatíaObjetivo Córdoba CFSimulacroCáritasJuan Carlos RubioCorpus ChristiFin de semanaFuneral Gómez VillamandosVisita del PapaSegunda jornada SelectividadPabellón JuventudTabaco ilegal LucenaFestival de la GuitarraNoche Blanca del Flamenco
instagramlinkedin

Ránking nacional de gran consumo

Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

Carbonell, La Carloteña y Pastas Gallo son las empresas cordobesas que lideran el ranking de consumo

Un trabajador en las instalaciones de Carbonell, una de las marcas cordobesas más consumidas en España.

Un trabajador en las instalaciones de Carbonell, una de las marcas cordobesas más consumidas en España. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El ránking de las marcas de gran consumo que más veces se compran en los hogares españoles no solo vuelve a situar a Coca Cola como la más elegida por los españoles, sino que depara algunas sorpresas importantes para la provincia de Córdoba. Así, según la edición 2026 del Brand Footprint, que elabora la auditora Worldpanel by Numerator, hay tres marcas cordobesas en este palmarés nacional del año: Carbonell, La Carloteña y Pastas Gallo. Worldpanel by Numerator es una firma de investigación de mercados global especializada en el análisis del comportamiento de compra y hábitos del consumidor, monitoreando la interacción entre compradores y marcas en 65 países.

Las marcas cordobesas

Pastas Gallo, el grupo empresarial español de alimentación que se mantiene de forma continuada en los primeros puestos del ranking de alimentación preferida por los consumidores españoles, está ligado a El Carpio desde 1958, con la apertura de su fábrica de harinas, que da empleo a más de un centenar de personas. Además, desde el 2017, la empresa instaló en esta localidad cordobesa su sede social.

Fábrica de Pastas Gallo en El Carpio

Fábrica de Pastas Gallo en El Carpio. / CÓRDOBA

Además, entre las incorporaciones estratégicas de gran calado el estudio destaca la irrupción de las dos primeras firmas: Carbonell, la empresa cordobesa perteneciente al grupo Deoleo dedicada principalmente a la elaboración y comercialización de aceite de oliva y aceitunas, y la marca especializada en soluciones cárnicas premium La Carloteña.

El caso de La Carloteña

"El caso de La Carloteña protagoniza la hazaña comercial más espectacular de la edición", recoge este estudio anual en referencia a la industria de La Carlota. En este sentido, apunta que la marca cordobesa escaló un total de 50 posiciones en el ranking absoluto gracias a "una agresiva expansión en distribución y una excelente acogida por parte del consumidor urbano que busca conveniencia y calidad".

Fábrica de la empresa cordobesa Carloteña de Asados.

Fábrica de la empresa cordobesa Carloteña de Asados. / CÓRDOBA

Respecto a Carbonell, el estudio la sitúa con una cuota de mercado del aceite del 21% y como líder en nuevos formatos de sprays y aceiteras monodosis.

Sexta posición nacional

La auditora Worldpanel by Numerator sitúa en su ránking a Cocacola, seguida por ElPozo Campofrío. La cuarta posición es para Central Lechera Asturiana, seguida por Danone en la quinta plaza, Gallo (sexta), Casa Tarradellas (séptima), Don Simón (octava), Puleva (novena) y Activia, que se sitúa en el décimo puesto tras subir una posición y es la única novedad del 'top 10'.

Noticias relacionadas y más

Además de las tres marcas cordobesas, hay dos más empresas andaluzas en este ránking: arroz Brillante y los aceites Ybarra. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

Salen a licitación las obras para conectar Las Quemadas con la A-4: todas las claves del proyecto

Salen a licitación las obras para conectar Las Quemadas con la A-4: todas las claves del proyecto

El calor sigue apretando en Córdoba y la Aemet avisa de un cambio de modelo climático

El calor sigue apretando en Córdoba y la Aemet avisa de un cambio de modelo climático

El centro cordobés YOUbrave recibe en Londres el premio a mejor estudio de pilates de España

El centro cordobés YOUbrave recibe en Londres el premio a mejor estudio de pilates de España

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales de apuestas: el juego de azar mueve más de 167 millones en Córdoba, la cifra más alta desde 2019

Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales de apuestas: el juego de azar mueve más de 167 millones en Córdoba, la cifra más alta desde 2019
Tracking Pixel Contents