Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

El ránking de las marcas de gran consumo que más veces se compran en los hogares españoles no solo vuelve a situar a Coca Cola como la más elegida por los españoles, sino que depara algunas sorpresas importantes para la provincia de Córdoba. Así, según la edición 2026 del Brand Footprint, que elabora la auditora Worldpanel by Numerator, hay tres marcas cordobesas en este palmarés nacional del año: Carbonell, La Carloteña y Pastas Gallo. Worldpanel by Numerator es una firma de investigación de mercados global especializada en el análisis del comportamiento de compra y hábitos del consumidor, monitoreando la interacción entre compradores y marcas en 65 países.

Las marcas cordobesas

Pastas Gallo, el grupo empresarial español de alimentación que se mantiene de forma continuada en los primeros puestos del ranking de alimentación preferida por los consumidores españoles, está ligado a El Carpio desde 1958, con la apertura de su fábrica de harinas, que da empleo a más de un centenar de personas. Además, desde el 2017, la empresa instaló en esta localidad cordobesa su sede social.

Fábrica de Pastas Gallo en El Carpio. / CÓRDOBA

Además, entre las incorporaciones estratégicas de gran calado el estudio destaca la irrupción de las dos primeras firmas: Carbonell, la empresa cordobesa perteneciente al grupo Deoleo dedicada principalmente a la elaboración y comercialización de aceite de oliva y aceitunas, y la marca especializada en soluciones cárnicas premium La Carloteña.

El caso de La Carloteña

"El caso de La Carloteña protagoniza la hazaña comercial más espectacular de la edición", recoge este estudio anual en referencia a la industria de La Carlota. En este sentido, apunta que la marca cordobesa escaló un total de 50 posiciones en el ranking absoluto gracias a "una agresiva expansión en distribución y una excelente acogida por parte del consumidor urbano que busca conveniencia y calidad".

Fábrica de la empresa cordobesa Carloteña de Asados. / CÓRDOBA

Respecto a Carbonell, el estudio la sitúa con una cuota de mercado del aceite del 21% y como líder en nuevos formatos de sprays y aceiteras monodosis.

Sexta posición nacional

La auditora Worldpanel by Numerator sitúa en su ránking a Cocacola, seguida por ElPozo y Campofrío. La cuarta posición es para Central Lechera Asturiana, seguida por Danone en la quinta plaza, Gallo (sexta), Casa Tarradellas (séptima), Don Simón (octava), Puleva (novena) y Activia, que se sitúa en el décimo puesto tras subir una posición y es la única novedad del 'top 10'.

Además de las tres marcas cordobesas, hay dos más empresas andaluzas en este ránking: arroz Brillante y los aceites Ybarra.