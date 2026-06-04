El Sindicato Médico de Córdoba lleva al SAS a los tribunales por llamadas y WhatsApp fuera de jornada

El descanso de miles de médicos de Córdoba ha acabado en los tribunales. El Sindicato Médico de Córdoba (SMA Córdoba) ha presentado cuatro demandas de conflicto colectivo ante la jurisdicción social contra distintas gerencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia por el presunto incumplimiento de las obligaciones legales en materia de desconexión digital.

Las demandas se dirigen contra el Hospital Universitario Reina Sofía, los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, el Área Sanitaria Sur de Córdoba y el Área Sanitaria Norte de Córdoba. Según el sindicato, la situación afecta a miles de profesionales médicos que trabajan en centros de salud, dispositivos de urgencias, hospitales comarcales y centros hospitalarios de referencia de toda la provincia.

El origen del conflicto está en las numerosas quejas recibidas por el SMA Córdoba durante los últimos años. Los facultativos denuncian el uso de sus teléfonos personales para recibir información laboral fuera de su jornada, cubrir incidencias o gestionar guardias mediante llamadas y mensajes de WhatsApp.

Quejas por llamadas y WhatsApp fuera del horario laboral

Según recoge el sindicato en sus demandas, esta práctica supone una “invasión continuada” de los tiempos de descanso de los profesionales. El SMA Córdoba sostiene que el SAS no ha desarrollado de forma suficiente una política interna de desconexión digital negociada, adaptada y eficaz, pese a las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

El conflicto no surge ahora. La organización médica asegura que desde 2024 ha remitido escritos a las gerencias afectadas, ha presentado reclamaciones administrativas y ha acudido a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Una trabajadora consulta sus mensajes en Whatsapp. / CÓRDOBA

Como resultado de estas actuaciones, la Inspección de Trabajo requirió formalmente al SAS para que elaborara, previa consulta con los representantes de los trabajadores, una política interna de desconexión digital y procedimientos concretos para garantizar el derecho al descanso del personal sanitario.

Sin embargo, el Sindicato Médico de Córdoba afirma que los incumplimientos continúan. En algunos ámbitos, según la organización, solo se han planteado propuestas insuficientes, mientras que en otros ni siquiera se habría llegado a elaborar un plan específico.

Riesgos laborales y salud mental de los médicos

El sindicato subraya que esta situación no es solo una cuestión organizativa, sino también un problema de prevención de riesgos laborales. Las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas en el ámbito sanitario cordobés han identificado factores desfavorables como la carga de trabajo, la presión temporal, las exigencias emocionales y la organización del tiempo de trabajo.

Para el SMA Córdoba, la recepción de comunicaciones laborales fuera de la jornada ordinaria puede agravar esos riesgos y afectar a la salud física y mental de los profesionales, así como a la conciliación de la vida personal y familiar.

La organización recuerda que el derecho a la desconexión digital está reconocido en la legislación española y europea, y obliga tanto a administraciones públicas como a empresas a adoptar medidas concretas para impedir que las tecnologías de comunicación prolonguen la jornada laboral más allá de los límites establecidos.

Huelga de médicos el pasado de mayo en Córdoba. / A.J. González

El sindicato defiende que la sanidad pública cordobesa no puede quedar al margen de estas obligaciones y que los médicos no deben estar sometidos a una situación de disponibilidad permanente a través de sus teléfonos personales sin regulación, compensación ni garantías adecuadas.

El procedimiento judicial permitirá, además, que el resto de organizaciones sindicales con representación en las Juntas de Personal de la sanidad pública cordobesa puedan pronunciarse sobre el caso. El juzgado dará traslado de las demandas para que decidan si comparecen en el proceso y si respaldan la iniciativa impulsada por el SMA Córdoba.

La resolución de este conflicto puede marcar un precedente importante para la organización del trabajo sanitario en Córdoba, especialmente en un contexto en el que la presión asistencial, las guardias y la falta de descanso siguen siendo una de las principales preocupaciones de los profesionales médicos.