Satse denuncia que el 70% de las enfermeras recién graduadas de Córdoba ha firmado contratos fuera de Andalucía

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que alrededor del 70% de las enfermeras recién graduadas en Córdoba ya ha firmado contratos fuera de Andalucía, una situación que, según la organización, puede complicar la cobertura de las vacaciones estivales en centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Satse ha criticado a través de unn comunicado la “falta de previsión” del SAS en la planificación del Plan Vacacional, cuyos contratos comenzaron a activarse el pasado 1 de junio. El sindicato sostiene que otras comunidades autónomas se han adelantado con ofertas laborales más atractivas, especialmente en duración y estabilidad.

Contratos más largos fuera de Andalucía

Según Satse, servicios de salud de comunidades como Castilla y León, Cataluña, Aragón o Madrid han ofrecido en las últimas semanas contratos de entre seis y ocho meses, además de la posibilidad de continuar trabajando durante todo el año. Frente a ello, el sindicato asegura que el SAS está ofertando mayoritariamente contratos de uno, dos, tres o cuatro meses.

El secretario provincial de Satse en Córdoba, Rafael Osuna, ha advertido de que esta situación “compromete seriamente la capacidad del sistema sanitario andaluz para sustituir las vacaciones estivales y cubrir las necesidades asistenciales durante los próximos meses”.

Osuna ha asegurado que “alrededor del 70% de las enfermeras recién graduadas en Córdoba ya han aceptado contratos fuera de Andalucía y se encuentran trabajando desde el 1 de junio”. Para Satse, esta salida de profesionales es consecuencia directa de la temporalidad, la escasa duración de los contratos y la lentitud de los procesos de contratación en Andalucía.

Satse reclama agilizar la Bolsa Única del SAS

El sindicato también señala las dificultades que encuentran las nuevas profesionales para acceder a un contrato en Andalucía. Según Satse, una enfermera recién graduada debe iniciar el procedimiento de inscripción en la Bolsa Única del SAS, un proceso que considera lento y que muchas veces termina en ofertas de muy corta duración.

“Muchas enfermeras recién graduadas han optado por garantizarse una estabilidad laboral real mediante contratos más prolongados, aunque ello suponga desarrollar su carrera profesional fuera de Andalucía”, lamentan desde la organización sindical.

Satse recuerda que el SAS ha incorporado este año algunas novedades al plan de verano, como la inclusión de los meses de junio y octubre y la posibilidad de que la bolsa adicional oferte contratos iniciales de mayor duración cuando no haya candidatos disponibles en la bolsa ordinaria. Sin embargo, el sindicato considera que estas medidas son insuficientes y denuncia que los contratos de cuatro meses no alcanzan el 7%.

Además, critica que los contratos de tres meses, previstos del 1 de julio al 30 de septiembre, se oferten en toda Andalucía el próximo 8 de junio, cuando, según Satse, muchos profesionales ya han aceptado destinos en otras comunidades.

Desde Satse Córdoba insisten en que la solución pasa por mejorar la calidad y duración de los contratos, agilizar la actualización de la Bolsa Única de Empleo y ofrecer condiciones competitivas que permitan retener a las enfermeras en Andalucía.

“Mientras Andalucía continúe ofreciendo mayoritariamente contratos de uno, dos o tres meses frente a ofertas de seis u ocho meses en otras comunidades, seguirá perdiendo profesionales altamente cualificados”, ha subrayado Osuna.