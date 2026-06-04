Salen a licitación las obras para conectar Las Quemadas con la A-4: todas las claves del proyecto

Tras años de espera y de demandas por parte de los empresarios y trabajadores del polígono industrial de Las Quemadas, en Córdoba capital, el enlace con la autovía A-4 va camino de hacerse realidad. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha sacado a licitación las obras de la primera fase de la intervención, que se iniciará junto al polígono, con la reurbanización de la calle Camino Pecuario (de Las Quemadillas), la ejecución de un vial y una glorieta. Esta fase incluye también el soterramiento de una de las líneas eléctricas.

La obra sale a licitación por 3.431.318,39 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución, una vez adjudicada, de diez meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 30 de junio para hacerlo. La intención de Urbanismo, o al menos la recogida en algunos de los documentos relacionados con este asunto y que han ido pasando por consejo rector, es que los trabajos puedan iniciarse en septiembre de este mismo año.

Nuevo acceso a Las Quemadas. / Ramón Azañón

Así será el enlace de Las Quemadas con la autovía A-4

La unión entre Las Quemadas y la A-4 se hará desde la parte sur del polígono llegando a la autovía a la altura de la salida 369. La actuación abarca la modificación de los ramales de entrada y salida de la glorieta situada en el enlace del punto kilométrico 369+320 de la A-4, dos tramos de vía secundaria entrelazados por la construcción de otra nueva glorieta, el cierre en el tramo final de la actual carretera de Córdoba a Las Quemadillas, además de una modificación de un tramo de vía existente dentro de Las Quemadas.

Los tramos en los que se dividirá la intervención

Habrá un tramo de vía que se iniciará en la glorieta que ya hay en la autovía, pero que se agrandará. Ese tramo medirá 243,54 metros, tendrá una mediana de dos metros de ancho y luego una doble calzada de siete metros con dos carriles de circulación por sentido. También se pondrán arcenes en este tramo, que medirá a lo ancho un total de 20 metros.

Polígono industrial de Las Quemadas. / MANUEL MURILLO

Luego iría una glorieta que es la unirá los dos tramos de vía que se ejecutarán y que cortará la carretera a Las Quemadillas. Será una glorieta de 40 metros con tres carriles concéntricos de cuatro metros, un ancho de vía, por lo tanto, de 12 metros, un arcén interior de un metro y otro exterior de 1,50 metros. El ancho total será de 15 metros.

Y el segundo tramo de vía será el más largo, de 659 metros. Se iniciará en la glorieta anteriormente descrita y llegará hasta el cruce con la calle Camino (que se reasfaltará), es decir, hasta el polígono de Las Quemadas. Esta parte estará formada por una doble calzada de 3,5 metros de anchura de carril para cada sentido. Tendrá arcenes a ambos lados, de dos metros, y en total de ancho llegará a los 11 metros.