El PSOE propone construir en Córdoba una gran pista de atletismo urbana como la de Suanzes de Madrid

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado la puesta en marcha de una gran pista de atletismo urbana, abierta y de proximidad en la ciudad, inspirada en modelos de éxito como la instalación de Suanzes, en Madrid, un espacio integrado en el barrio y concebido como herramienta de cohesión social, salud pública y acceso democrático al deporte. Esta propuesta se suma a las que ya ha realizado el grupo socialista en este mandato, como la construcción de un rocódromo, y a las demandas de mejora de la pista de atletismo del Imdeco en el Fontanar.

Por ello, el PSOE solicitará al Ayuntamiento la elaboración de un estudio técnico para localizar posibles ubicaciones en Córdoba donde desarrollar un espacio deportivo de estas características, apostando por un modelo accesible, sostenible y conectado con el transporte público y la vida de los barrios. “Córdoba necesita menos conformismo y más visión de futuro. Menos anuncios vacíos y más proyectos que mejoren de verdad la vida de la gente”, ha asegurado el concejal del PSOE Ángel Ortiz en una nota de prensa apenas un día después de que el Imdeco sacara por fin a licitación la construcción del Pabellón de la Juventud.

El concejal del PSOE Ángel Ortiz. / CÓRDOBA

Críticas a la política deportiva "inmovilista del PP"

Desde el PSOE consideran que Córdoba “lleva demasiados años atrapada en una política deportiva inmovilista, elitista y sin proyecto de ciudad”, e "incapaz de generar nuevos espacios públicos que acerquen la práctica deportiva a la ciudadanía".

El concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que “mientras otras ciudades llevan años entendiendo el deporte como una herramienta de transformación social y urbana, el Partido Popular en Córdoba sigue instalado en la propaganda, la foto y el parche permanente”. Ortiz ha defendido la necesidad de impulsar una instalación “abierta, moderna, accesible y conectada con los barrios”, alejada de los grandes complejos cerrados y concebida para el uso cotidiano de jóvenes, clubes, centros educativos, personas mayores y deportistas populares.

Cuestión de "voluntad política"

“Suanzes demuestra que no hacen falta macroproyectos vacíos ni grandes titulares para cambiar una ciudad. Hace falta voluntad política. Allí existe una pista compacta, integrada en el tejido urbano, viva a todas horas y utilizada por centenares de personas cada día. Eso genera comunidad, salud y oportunidades. Aquí, sin embargo, el PP lleva años dejando pasar oportunidades mientras Córdoba pierde dinamismo deportivo y espacios públicos de calidad”, ha afirmado Ortiz.

Desde el PSOE recuerdan que Córdoba presenta "importantes déficits" en instalaciones deportivas de proximidad, especialmente en muchos barrios trabajadores y zonas periféricas, donde la población carece de espacios adecuados para entrenar o iniciarse en disciplinas como el atletismo. “El modelo del PP se resume en abandono, mantenimiento insuficiente y ausencia absoluta de planificación. No existe una estrategia real para democratizar el acceso al deporte ni para entenderlo como un derecho vinculado a la salud y a la igualdad”, ha denunciado el edil socialista.

Adaptado a la realidad climática

El PSOE ha defendido además que cualquier nuevo espacio deportivo de estas características debe estar adaptado a la realidad climática de Córdoba y concebido también como infraestructura verde urbana. Por ello, la propuesta incorpora la creación de una importante masa arbórea alrededor de la instalación, zonas de sombra, espacios verdes seguros y puntos de hidratación pública. “No se puede seguir diseñando ciudad de espaldas al cambio climático. Córdoba necesita instalaciones deportivas pensadas para soportar las altas temperaturas y proteger la salud de quienes hacen deporte, especialmente jóvenes y mayores”, ha explicado Ortiz.

El concejal socialista ha criticado además que el gobierno municipal “vive permanentemente en el inmovilismo”, incapaz de liderar proyectos transformadores pese a contar con recursos, estabilidad institucional y años de mandato. “Lo preocupante no es solo lo que el PP no hace, sino la falta total de ambición que ha impuesto sobre Córdoba. La ciudad avanza gracias al empuje de colectivos, clubes y ciudadanía, nunca por iniciativa propia del gobierno municipal”, ha asegurado.

También ha defendido que una pista de atletismo urbana y abierta permitiría revitalizar espacios infrautilizados, fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas reales de ocio y convivencia a miles de jóvenes. “El deporte no puede seguir siendo un privilegio condicionado por la capacidad económica o por vivir cerca de determinadas instalaciones. Hay que sacar el deporte a la calle, acercarlo a los barrios y convertirlo en una política pública central”, ha explicado.