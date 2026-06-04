La primera Escuela Superior de Hostelería de España abrirá sus puertas en Córdoba el próximo curso con una oferta formativa pionera

La Escuela Superior de Hostelería de Córdoba, la primera de España en esta categoría según sus promotores, ha presentado este jueves su oferta educativa que arrancará el próximo curso en el Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba, Campus Córdoba. Se trata de un espacio que aspira a reforzar la proyección internacional de Córdoba en el ámbito gastronómico formando a futuros cocineros con los mejores medios y profesionales. Las tres instituciones que están detrás de esta iniciativa privada, Hostelería de España, la Federación Andaluza de Gastronomía y la patronal cordobesa, Hostecor, han subrayado la importancia del proyecto que arrancará con unos 60 alumnos para ir creciendo año a año. De menos a más.

Este nuevo proyecto de FP complementará la formación que ya imparte en la antigua Escuela de Agrónomos de Córdoba desde este curso la Qurtuba Academy, del chef Paco Morales, y que a partir de septiembre se convertirá en un máster para la especialización en alta cocina. Aunque el dueño de Noor no ha podido asistir a la presentación, ha sido clave en la puesta en marcha de la escuela. De hecho, ha participado en el diseño del modelo formativo y en la selección del profesorado.

José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España, junto al resto de promotores de la Escuela Superior de Hostelería de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

De menos a más, de cocineros y personal de sala

El proyecto arrancará de forma progresiva, con unos 60 alumnos en este primer curso, y con titulaciones oficiales de Formación Profesional. La idea es que el campus crezca de manera controlada y que cada centro o espacio esté vinculado a una actividad profesional concreta. En una primera fase se pondrá el foco en la formación de cocineros, aunque próximamente se incorporarán también áreas vinculadas al servicio de sala y otras especialidades del sector.

A la presentación de la Escuela Superior de Hostelería de Córdoba, una iniciativa piloto en España, ha asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba a la iniciativa empresarial y formativa, además de los presidentes de las tres patronales de la hostelería y los socios fundadores de Campus Córdoba.

Un motivo para "sentirse orgulloso de Córdoba"

El alcalde de Córdoba ha destacado este jueves que la puesta en marcha de la nueva escuela profesional vinculada a la gastronomía y la hostelería supone “un día importante” para la ciudad y un motivo para sentirse “orgullosos de Córdoba”. Durante la presentación del proyecto, el regidor ha subrayado la transformación de un edificio que durante años permaneció abandonado y la valentía de los empresarios que lo han hecho posible.

Instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

El alcalde ha felicitado a Hostecor y al conjunto de entidades implicadas por “creer en Córdoba” y en un proyecto que, a su juicio, puede situar a la ciudad en el “epicentro de la gastronomía nacional”. En este sentido, ha recordado que España es un país líder en gastronomía y hostelería, pero necesita centros formativos de referencia capaces de responder a las demandas reales del sector.

El regidor ha defendido que la iniciativa nace de la sociedad civil, de la libertad empresarial y de una colaboración público-privada “sana y transparente”. Además, ha señalado que el Ayuntamiento seguirá abierto a futuras fórmulas de colaboración, porque se trata de “un proyecto de ciudad”, que estudia de hecho ya líneas de colaboración, antes de insistir en que el objetivo debe ser que “nadie con talento y vocación se quede fuera”.

"Becas para todos"

En esa línea, los promotores de la Escuela Superior de Hostelería han insistido en que están estudiando todo tipo fórmulas para facilitar el acceso del alumnado a los cursos y han asegurado que este mismo mes se darán a conocer las becas, que podrán alcanzar hasta el 90% del coste de la formación. La intención, según han explicado, es que el dinero no sea un obstáculo y que el campus no sea percibido como un espacio de élite, sino como un centro que premie “el talento y la actitud”.

Córdoba "donde tiene que estar"

Desde Hostecor, su presidente Jesús Guerrero ha afirmado que esta iniciativa coloca a Córdoba “en el sitio donde tiene que estar”. A su juicio, la ciudad cuenta con una gastronomía “espectacular”, pero necesitaba “un puntito más” en formación y profesionalización, haciendo un guiño al viejo anhelo del sector. Guerrero ha destacado también la unión lograda entre el Ayuntamiento y las entidades del sector para sacar adelante un proyecto que considera “un reto muy alto”, pero también una oportunidad decisiva. “Somos la industria de la felicidad, no solo cocineros”, ha señalado.

Por su parte, Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, ha recordado el peso del sector en Andalucía, con unas 50.000 empresas y 350.000 familias vinculadas a esta actividad en la región. Frutos ha subrayado que el tejido hostelero es una parte esencial de la industria turística y que proyectos como este son fundamentales para dar respuesta a la falta de personal cualificado.

También José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España, ha calificado el campus como “un hito importante” para la familia hostelera. Ha defendido que los bares, restaurantes y negocios del sector tienen como principal activo a sus trabajadores, por lo que la formación debe ocupar un papel central. En este sentido, ha apostado por un modelo de Formación Profesional dual en el que la empresa esté presente desde el inicio del aprendizaje.

Álvarez ha incidido además en la necesidad de dignificar las profesiones vinculadas a la cocina, la sala y la hostelería en general. Para ello, ha defendido herramientas que permitan visibilizar la formación y la trayectoria de los trabajadores ante las empresas, como las tarjetas IPH, así como una mayor implicación de las administraciones para reducir trabas, agilizar licencias y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas.

Piden valentía a las administraciones

Los representantes de la patronal hostelera han pedido “valentía” a los responsables políticos para proteger una actividad que genera empleo y riqueza. Han recordado que la hostelería da trabajo a millones de personas en España y han defendido que, si el sector no ofreciera oportunidades, no seguiría creando puestos de trabajo. Al mismo tiempo, han reclamado actuar contra quienes operan fuera de la ley para reforzar la imagen y la profesionalización de la actividad.

Con este nuevo campus, Córdoba busca dar un salto de calidad en su posicionamiento gastronómico, atraer alumnado de toda España y formar profesionales de primer nivel en un sector estratégico para la ciudad y para el conjunto del país.

Una "añorada" Escuela de Hostelería

Con esta nueva iniciativa, el sector plantea una alternativa a la Escuela de Hostelería de Córdoba impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad en 2004 y clausurada en 2016, pese a la demanda de las empresas.

En febrero del año pasado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya manifestó su deseo de que Hostecor se integrase en el proyecto impulsado por Paco Morales, que cuenta con tres estrellas Michelin, en el centro de FP Campus Córdoba.