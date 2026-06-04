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Delegación de cultura

La música de 22 artistas callejeros cordobeses toma el Cine Fuenseca en una cita inédita

La iniciativa reunirá a solistas y agrupaciones en cinco bloques temáticos, abarcando desde cantautores hasta instrumentos de teclado

Un músico callejero en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba.

Un músico callejero en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba. / A. J. González

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La música que cada día suena en las calles de Córdoba tendrá por primera vez un escenario propio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado el primer Encuentro de Músicos Callejeros, una cita que se celebrará el próximo domingo 7 de junio, a las 12.00 horas, en el Cine Fuenseca.

El encuentro nace con el objetivo de dar visibilidad y reconocer la labor de los artistas callejeros que habitualmente desarrollan su actividad en plazas, calles y espacios públicos de la ciudad. En esta primera edición participarán 22 músicos, que ofrecerán actuaciones en directo en una jornada abierta a todos los públicos.

La propuesta, de entrada gratuita hasta completar aforo, reunirá a distintos talentos locales en un formato ágil y cercano. Cada solista o agrupación interpretará una o dos piezas, con el fin de mostrar la variedad musical que convive en las calles de Córdoba.

Uno de los músicos del Puente Romano.

Uno de los músicos del Puente Romano. / A. J. González

Cinco bloques musicales para una mañana de cultura en Córdoba

El programa se ha estructurado en cinco bloques temáticos, organizados según el tipo de instrumento o formato artístico de los participantes. La jornada comenzará con actuaciones de guitarra, guitarra y voz, en una sección centrada en el formato de cantautor.

A continuación, habrá un espacio dedicado a la interpretación vocal, con propuestas a capela y trabajos centrados en la expresión de la voz. El tercer bloque estará protagonizado por los instrumentos de cuerda, con presencia de violines, violonchelos y ukeleles, y con estilos que irán desde el folclore hasta la música de cámara.

La programación continuará con un apartado dedicado a los instrumentos de viento, especialmente saxofón y armónica, con sonidos vinculados al jazz, el blues y la música urbana contemporánea. El cierre correrá a cargo de los teclados, con pianos y sintetizadores como protagonistas.

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