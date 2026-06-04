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Dos mujeres trasladadas al hospital tras una colisión por alcance en la A-4 a su paso por Córdoba

Los bomberos recibieron el aviso por tres personas atrapadas, aunque finalmente no fue necesaria ninguna excarcelación

Imagen de archivo de los bomberos.

Imagen de archivo de los bomberos. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Un accidente entre dos turismos registrado este jueves en la A-4, a la altura de Córdoba, se ha saldado con dos mujeres trasladadas al hospital tras la movilización de los servicios de emergencia. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 422 de la autovía en dirección Sevilla, muy próximo a la Aldea Quintana.

La colisión se produjo antes de las 19.30 horas, cuando los servicios de emergencia pusieran en conocimiento de los bomberos que tres personas podían haber quedado atrapadas en los vehículos implicados.

Según fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, en el accidente se vieron implicadas tres mujeres mayores de edad, dos ocupantes de un vehículo y una del otro. Finalmente, no fue necesaria la excarcelación de ninguna de ellas.

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Por su parte, la conductora del turismo alcanzado tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad, mientras que las otras afectadas sufrieron contusiones y magulladuras.

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