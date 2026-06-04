Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería

La junta de gobierno local adjudicará el próximo lunes, 15 de junio, el contrato de la obra para la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete, en el Zoco. Esta plaza se inauguró en 1995 y desde entonces no ha sido objeto de ninguna remodelación. La actuación, cuya tramitación administrativa se inició en el mes de marzo, salió a contratación por un importe 67.210,02 euros.

Además, de forma paralela, operarios del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba han empezado a trabajar ya en la zona para incluir mejoras en el ajardinamiento de este espacio que, ciertamente, abusa de cemento y adolece de sombras en casi todo el espacio. De hecho, los vecinos de esta zona de Córdoba han pedido en varias ocasiones la transformación tanto de este espacio como de la cercana plaza del Zoco, para convertirlos en un parque con zonas verdes y áreas de juegos para niños. En concreto, es la Asociación Vecinal Los Califas es la que ha abanderado esta reclamación.

Estado actual de la plaza de Matías Prats. / Víctor Castro

Sustitución de las solerías defectuosas

Respecto a la sustitución de solerías que se adjudica el lunes, permitirá cambiar los materiales de granito, mármol y azulejo cerámico que presentan desperfectos como grietas, piezas rotas, etcétera, además de los problemas que afectan a la accesibilidad del entorno. Los desperfectos se encuentran tanto en las configuraciones de solerías de la plaza, así como en la zona de las dos fuentes ornamentales. La solución propuesta en el contrato consiste en la retirada controlada de las piezas defectuosas mediante medios manuales, incluyendo la eliminación completa de la capa de mortero de agarre o de hormigón existente hasta una profundidad de 50 cm.

Posteriormente, se procederá a la reposición o recolocación, en su caso, de losas de cualquier material y dimensión que se encuentren deterioradas o no se encuentren totalmente asentadas por pérdida de agarre con el paquete de firme. Para ello se retirarán las losas y la capa de arena inferior, recolocándolas o renovándolas. Las losas se colocarán alineadas, longitudinal y transversalmente, con las existentes que no hayan experimentado movimiento alguno y sobre las que no sea preciso actuar, respetando en todo lugar el dibujo existente configurado con los diferentes tipos de losas existentes.