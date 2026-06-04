Galardones científicos
Manuel David Gahete, investigador de Córdoba centrado en el cáncer hepático, reconocido en los Premios Manuel Losada Villasante
La Universidad de Sevilla promueve estos premios para impulsar la investigación innovadora en Andalucía que busca beneficiar a toda la sociedad
El fallo de la decimocuarta edición de los reconocidos Premios Manuel Losada Villasante ha reconocido a cuatro relevantes investigadores andaluces, entre los que se encuentra un cordobés, Manuel David Gahete Ortiz, que ha sido distinguido en la categoría de Investigación Científica. Junto al cordobés, han sido igualmente galardonados, Jia Yan Law, en la categoría de Investigación en Innovación; Víctor José Carrión Bravo, en el apartado de Investigación Agroalimentaria; y María Puerto Rodríguez, en la sección de Investigación en Sostenibilidad.
Estos galardones, según informa la Universidad de Sevilla, tienen como finalidad la promoción y el reconocimiento de la actividad investigadora en la comunidad autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad. Estas distinciones están promovidas por la Sociedad Española de Radiodifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla.
Acaba de ser nombrado catedrático de la Universidad de Córdoba
Manuel D. Gahete, de 43 años, que es profesor de la Universidad de Córdoba, acaba de ser nombrado catedrático de Biología Celular de la UCO y es a su vez investigador responsable del grupo de Hepatología Molecular en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). El galardón que se le ha concedido reconoce su destacada trayectoria investigadora y sus relevantes contribuciones en el ámbito de la biomedicina y el cáncer hepático.
El jurado ha valorado especialmente la solidez, coherencia e impacto internacional de una línea de investigación centrada en el estudio de los mecanismos moleculares que conectan las alteraciones metabólicas con el desarrollo y progresión del carcinoma hepatocelular. Su trabajo ha permitido avanzar de manera significativa en la comprensión del papel de la regulación del ARN en la fisiopatología del cáncer hepático y sus investigaciones han abierto nuevas perspectivas para la identificación de biomarcadores y el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras.
El reconocimiento también destaca su capacidad de liderazgo científico y su compromiso con la formación de nuevos investigadores, así como su implicación en la divulgación y comunicación de la ciencia, acercando la investigación biomédica a la sociedad.
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