Licitación de las obras
José Antonio Piedra, tras 30 años de espera del enlace de Las Quemadas y la A-4: "Ha sido mucho tiempo, pero ahora es momento de alegría y agradecimiento"
Quemasem celebra la licitación de la primera fase de las obras tras 30 años de reivindicaciones para conectar el polígono con la A-4
La asociación de empresarios del polígono de Las Quemadas Quemasem, en Córdoba capital, se constituyó hace ahora 30 años. La unión empresarial surgió para pedir a las administraciones mejoras en el polígono y ya desde aquellos inicios se hacía alusión a la necesidad de conectar Las Quemadas con la autovía A-4 -Quemasem sigue siendo a día de hoy el gran interlocutor entre empresarios y administración-. Es decir, que han pasado 30 años para poder ver materializado el proyecto, aunque todavía queda trabajo. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ya ha licitado por 3,4 millones de euros la primera fase de las obras.
José Antonio Piedra, presidente de Quemasem y en conversación con este periódico, reconoce que ha pasado "mucho tiempo" desde que se exigiera por primera vez esa conexión con la autovía, necesaria dados los atascos que se forman en la antigua N-IV. La razón, que Las Quemadas es el polígono más grande de la ciudad, lo que supone que acumula a gran cantidad de trabajadores, además de personas que van allí a hacer compras, y que esa misma carretera es la de acceso al campus de Rabanales, hacia donde diariamente se desplazan cientos de personas.
A pesar de todo el tiempo transcurrido, Piedra asegura que ahora lo que caben son "palabras de alegría y agradecimiento". Alegría, precisamente, porque parece que se consigue algo muy demandado. Y agradecimiento, añade Piedra, por la implicación de todas las administraciones que tienen algo que decir en este sentido, sobre todo el Ayuntamiento, pero también el Ministerio de Transportes.
Y a ello Piedra añade que si la situación ahora del tráfico es caótica, peor será cuando empiece a funcionar la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), pues si bien a La Rinconada, donde se sitúa el proyecto de Defensa, se accede desde la A-4, también es factible acceder desde la antigua N-IV. Por lo tanto, el enlace entre polígono y autovía es más que necesario.
A por las siguientes demandas
Logrado uno de los grandes de los objetivos, el presidente de Quemasem pone ya sobre la mesa alguna demanda futura que ve necesaria para la zona. En este caso, los empresarios de Las Quemadas abogan por convertir la antigua N-IV en una avenida. Como señala Piedra, el uso de la zona es inmenso. Está el campus universitario, el polígono y también el parque tecnológico. El propio desarrollo de la ciudad ha dejado prácticamente dentro del anillo urbano a Las Quemadas. Por esto mismo, se pone sobre la mesa la conversión de la carretera en una autovía, con sus aceras, más carril bici, árboles, líneas de sombra y semáforos.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur