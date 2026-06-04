José Antonio Piedra, tras 30 años de espera del enlace de Las Quemadas y la A-4: "Ha sido mucho tiempo, pero ahora es momento de alegría y agradecimiento"

La asociación de empresarios del polígono de Las Quemadas Quemasem, en Córdoba capital, se constituyó hace ahora 30 años. La unión empresarial surgió para pedir a las administraciones mejoras en el polígono y ya desde aquellos inicios se hacía alusión a la necesidad de conectar Las Quemadas con la autovía A-4 -Quemasem sigue siendo a día de hoy el gran interlocutor entre empresarios y administración-. Es decir, que han pasado 30 años para poder ver materializado el proyecto, aunque todavía queda trabajo. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ya ha licitado por 3,4 millones de euros la primera fase de las obras.

José Antonio Piedra, presidente de Quemasem y en conversación con este periódico, reconoce que ha pasado "mucho tiempo" desde que se exigiera por primera vez esa conexión con la autovía, necesaria dados los atascos que se forman en la antigua N-IV. La razón, que Las Quemadas es el polígono más grande de la ciudad, lo que supone que acumula a gran cantidad de trabajadores, además de personas que van allí a hacer compras, y que esa misma carretera es la de acceso al campus de Rabanales, hacia donde diariamente se desplazan cientos de personas.

José Antonio Piedra, en una imagen de archivo. / RAMÓN AZAÑÓN

A pesar de todo el tiempo transcurrido, Piedra asegura que ahora lo que caben son "palabras de alegría y agradecimiento". Alegría, precisamente, porque parece que se consigue algo muy demandado. Y agradecimiento, añade Piedra, por la implicación de todas las administraciones que tienen algo que decir en este sentido, sobre todo el Ayuntamiento, pero también el Ministerio de Transportes.

Y a ello Piedra añade que si la situación ahora del tráfico es caótica, peor será cuando empiece a funcionar la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), pues si bien a La Rinconada, donde se sitúa el proyecto de Defensa, se accede desde la A-4, también es factible acceder desde la antigua N-IV. Por lo tanto, el enlace entre polígono y autovía es más que necesario.

Polígono industrial de Las Quemadas. / MANUEL MURILLO

A por las siguientes demandas

Logrado uno de los grandes de los objetivos, el presidente de Quemasem pone ya sobre la mesa alguna demanda futura que ve necesaria para la zona. En este caso, los empresarios de Las Quemadas abogan por convertir la antigua N-IV en una avenida. Como señala Piedra, el uso de la zona es inmenso. Está el campus universitario, el polígono y también el parque tecnológico. El propio desarrollo de la ciudad ha dejado prácticamente dentro del anillo urbano a Las Quemadas. Por esto mismo, se pone sobre la mesa la conversión de la carretera en una autovía, con sus aceras, más carril bici, árboles, líneas de sombra y semáforos.