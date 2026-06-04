Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Presentación

‘Guía para vivir sanos 120 años’

Se presenta el libro Guía para vivir sanos 120 años, obra del prestigioso médico Manuel de la Peña, reconocido cardiólogo de S.M. el rey emérito Juan Carlos I y referente internacional en medicina preventiva y longevidad. Entrada libre hasta completar el aforo. Se ruega confirmación en realcirculoamistad@gmail.com

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (patio de las Columnas). Alfonso XIII, 14. 18.30 horas.

Leer en BVA

‘Averroes: introducción a su pensamiento’

En el ciclo Leer en BVA, Averroes: introducción a su pensamiento, con intervenciones de su autor, Rafael Ramón Guerrero y presentación por Pedro Mantas España y Mª Jesús Viguera.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Libro

‘Compañía en la isla desierta’

Se presenta el libro Compañía en la isla desierta, de Sergio Ramírez (Premio Cervantes de Literatura y ex vicepresidente de Nicaragua). Entrega del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol 2026. Intervinientes: Juan Manuel Carrasco, José María Molina, Manuel Rich, Francisco de Paula Sánchez, José Antonio Nieto Ballesteros y el propio autor.

CÓRDOBA. Sede Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 20.00 horas.

Concierto

Actuación de la Orquesta de Córdoba

Haydn trendsetter, concierto de la Orquesta de Córdoba en homenaje al maestro Haydn. Interpretarán obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, con Guillem Gràcia Soler, violonchelo y Christian Vasquez, director.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Avda. Gran Capitán. 20.00 horas.

Espacios Amaziges

Con Cristina Franco-Vázquez

La investigadora Cristina Franco-Vázquez profundiza en las leyendas del Magreb a través de los Espacios Amaziges.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Cine Africano

‘One woman one bra’

Proyección de la película One woman one bra, de Vincho Nchogu.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella, 5. 20.30 horas.

Conferencia

‘El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil’

En el Foro Economía y Sociedad, tendrá lugar la conferencia El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil, a cargo de Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea.