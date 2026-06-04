Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CáritasFuneral Gómez VillamandosSegunda jornada SelectividadExamen Matemáticas IIMultas piscinas residencialesPabellón Juventud'Tacón' Olivos BorrachosEl tiempoTabaco ilegal LucenaCarrera oficialFestival de la GuitarraBalance CCFMercacórdobaInformador tributarioGrupo PumaMedina AzaharaNoche Blanca del Flamenco
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

‘Guía para vivir sanos 120 años’, de Manuel de la Peña

‘Guía para vivir sanos 120 años’, de Manuel de la Peña / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Presentación

‘Guía para vivir sanos 120 años’

Se presenta el libro Guía para vivir sanos 120 años, obra del prestigioso médico Manuel de la Peña, reconocido cardiólogo de S.M. el rey emérito Juan Carlos I y referente internacional en medicina preventiva y longevidad. Entrada libre hasta completar el aforo. Se ruega confirmación en realcirculoamistad@gmail.com

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (patio de las Columnas).

Alfonso XIII, 14.

18.30 horas.

Leer en BVA

‘Averroes: introducción a su pensamiento’

En el ciclo Leer en BVA, Averroes: introducción a su pensamiento, con intervenciones de su autor, Rafael Ramón Guerrero y presentación por Pedro Mantas España y Mª Jesús Viguera.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.

Cuesta del Bailío, 3.

19.30 horas.

Libro

‘Compañía en la isla desierta’

Se presenta el libro Compañía en la isla desierta, de Sergio Ramírez (Premio Cervantes de Literatura y ex vicepresidente de Nicaragua). Entrega del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol 2026. Intervinientes: Juan Manuel Carrasco, José María Molina, Manuel Rich, Francisco de Paula Sánchez, José Antonio Nieto Ballesteros y el propio autor.

CÓRDOBA. Sede Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

20.00 horas.

Concierto

Actuación de la Orquesta de Córdoba

Haydn trendsetter, concierto de la Orquesta de Córdoba en homenaje al maestro Haydn. Interpretarán obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, con Guillem Gràcia Soler, violonchelo y Christian Vasquez, director.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Avda. Gran Capitán.

20.00 horas.

Espacios Amaziges

Con Cristina Franco-Vázquez

La investigadora Cristina Franco-Vázquez profundiza en las leyendas del Magreb a través de los Espacios Amaziges.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Cine Africano

‘One woman one bra’

Proyección de la película One woman one bra, de Vincho Nchogu.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella, 5.

20.30 horas.

Conferencia

‘El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil’

En el Foro Economía y Sociedad, tendrá lugar la conferencia El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil, a cargo de Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea.

CÓRDOBA. Eurostar Palace.

Paseo de la Victoria, s/n.

20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  5. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  6. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
  7. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  8. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"

Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales de apuestas: el juego de azar mueve más de 167 millones en Córdoba, la cifra más alta desde 2019

Tres bingos, 2.704 tragaperras y 329 terminales de apuestas: el juego de azar mueve más de 167 millones en Córdoba, la cifra más alta desde 2019

Francisco Valverde, cordobés de 24 años: "La vida de muchos jóvenes va a cambiar con la visita del Papa, habrá un antes y un después"

Francisco Valverde, cordobés de 24 años: "La vida de muchos jóvenes va a cambiar con la visita del Papa, habrá un antes y un después"

Humo, varios heridos y mucha tensión: Córdoba pone a prueba su respuesta en el Túnel de los Omeyas

Humo, varios heridos y mucha tensión: Córdoba pone a prueba su respuesta en el Túnel de los Omeyas

Las Angustias de Córdoba aprueba su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla

Primera visita a CECO del máximo responsable del Mando de Apoyo Logístico del Ejército

Primera visita a CECO del máximo responsable del Mando de Apoyo Logístico del Ejército

El PSOE acusa a Bellido de abandonar la movilidad sostenible e incumplir el plan municipal contra el cambio climático

El PSOE acusa a Bellido de abandonar la movilidad sostenible e incumplir el plan municipal contra el cambio climático
Tracking Pixel Contents