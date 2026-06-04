Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Presentación
‘Guía para vivir sanos 120 años’
Se presenta el libro Guía para vivir sanos 120 años, obra del prestigioso médico Manuel de la Peña, reconocido cardiólogo de S.M. el rey emérito Juan Carlos I y referente internacional en medicina preventiva y longevidad. Entrada libre hasta completar el aforo. Se ruega confirmación en realcirculoamistad@gmail.com
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (patio de las Columnas).
Alfonso XIII, 14.
18.30 horas.
Leer en BVA
‘Averroes: introducción a su pensamiento’
En el ciclo Leer en BVA, Averroes: introducción a su pensamiento, con intervenciones de su autor, Rafael Ramón Guerrero y presentación por Pedro Mantas España y Mª Jesús Viguera.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Libro
‘Compañía en la isla desierta’
Se presenta el libro Compañía en la isla desierta, de Sergio Ramírez (Premio Cervantes de Literatura y ex vicepresidente de Nicaragua). Entrega del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol 2026. Intervinientes: Juan Manuel Carrasco, José María Molina, Manuel Rich, Francisco de Paula Sánchez, José Antonio Nieto Ballesteros y el propio autor.
CÓRDOBA. Sede Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
20.00 horas.
Concierto
Actuación de la Orquesta de Córdoba
Haydn trendsetter, concierto de la Orquesta de Córdoba en homenaje al maestro Haydn. Interpretarán obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, con Guillem Gràcia Soler, violonchelo y Christian Vasquez, director.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán.
20.00 horas.
Espacios Amaziges
Con Cristina Franco-Vázquez
La investigadora Cristina Franco-Vázquez profundiza en las leyendas del Magreb a través de los Espacios Amaziges.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Cine Africano
‘One woman one bra’
Proyección de la película One woman one bra, de Vincho Nchogu.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella, 5.
20.30 horas.
Conferencia
‘El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil’
En el Foro Economía y Sociedad, tendrá lugar la conferencia El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil, a cargo de Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea.
CÓRDOBA. Eurostar Palace.
Paseo de la Victoria, s/n.
20.00 horas.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente