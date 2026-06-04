El hospital Reina Sofía de Córdoba supera los 390 trasplantes pediátricos de corazón, hígado y pulmón

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha superado los 390 trasplantes pediátricos de corazón, hígado y pulmón, una trayectoria que, según ha destacado la Junta de Andalucía, refuerza su papel como uno de los grandes referentes nacionales en el tratamiento de enfermedades graves en la infancia.

Según ha informado el centro hospitalario en el marco de la Semana de la Donación, estos resultados son fruto de más de tres décadas de trabajo asistencial, innovación quirúrgica y solidaridad. El hospital ha querido poner el foco este jueves en la evolución del trasplante infantil y en el valor de la donación de órganos, coincidiendo además con la celebración, esta tarde, de la marcha por la donación en Córdoba.

El balance acumulado incluye 103 trasplantes cardíacos pediátricos desde 1988, 255 trasplantes hepáticos infantiles desde 1992 y 37 trasplantes pulmonares pediátricos desde 1995. Detrás de cada intervención hay menores con patologías cardiovasculares, hepáticas o respiratorias de extrema complejidad, y familias que han encontrado en la sanidad pública una nueva oportunidad.

Tres décadas de hitos en el trasplante infantil

La dirección del Hospital Reina Sofía destaca que estas cifras han sido posibles gracias al trabajo coordinado de equipos multidisciplinares altamente especializados. En cada procedimiento intervienen cirujanos, cardiólogos, hepatólogos, neumólogos, intensivistas, anestesistas, perfusionistas, profesionales de enfermería, equipos de coordinación de trasplantes y numerosos servicios de apoyo.

En el área del trasplante cardíaco pediátrico, el hospital realizó en 1988 el primero de Andalucía. En 1992 llevó a cabo el primer trasplante cardíaco a un lactante menor de un año y, en 1998, intervino a una recién nacida de solo ocho días de vida. A estos hitos se suman la incorporación del programa ECMO en 2007, la asistencia ventricular Berlin Heart desde 2009, el trasplante ABO incompatible en una lactante menor de un año y el primer trasplante pediátrico procedente de donación en asistolia cardíaca.

En trasplante hepático infantil, el Reina Sofía inició su programa en 1992 y mantiene la acreditación como CSUR para Andalucía, Ceuta y Melilla. Entre sus avances figuran el primer trasplante combinado de hígado y pulmón en un paciente pediátrico con fibrosis quística, la donación hepática de una abuela a su nieto, la extracción laparoscópica de donante vivo, el primer trasplante hepático auxiliar infantil de Andalucía y la primera extracción hepática de donante vivo mediante cirugía robótica en el ámbito pediátrico del centro, realizada en 2025.

Córdoba, referencia nacional en donación y trasplantes

El programa de trasplante pulmonar infantil comenzó en 1995 y durante varios años convirtió al Hospital Reina Sofía de Córdoba en el único centro nacional con actividad específica en este ámbito. Entre sus hitos destacan el primer trasplante combinado bipulmonar y hepático infantil realizado en España, los primeros injertos de lóbulos pulmonares de donante adulto en pacientes pediátricos y el primer trasplante pulmonar de España, y uno de los primeros del mundo, a un menor con un único pulmón.

La incorporación de tecnologías como la ECMO, la asistencia ventricular, la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica y las técnicas avanzadas de preservación y perfusión de órganos ha permitido ampliar las opciones terapéuticas y afrontar procedimientos cada vez más complejos con mayores garantías.

El Hospital Universitario Reina Sofía ha agradecido la implicación de sus profesionales, la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes, la red de coordinación, las asociaciones de pacientes y, de manera especial, la generosidad de las familias donantes.