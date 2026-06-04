El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora un láser de picosegundos para el tratamiento de problemas de la piel

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado a su cartera de servicios un láser de picosegundos, una tecnología de última generación que representa un importante avance en el abordaje de distintas alteraciones cutáneas y problemas de la piel, según explica la doctora Carmen Alcántara, especialista del servicio de Dermatología del centro.

Este sistema emite pulsos de energía ultracortos, en el rango de los picosegundos, que actúan de forma selectiva sobre el tejido diana. “Su precisión permite tratar alteraciones cutáneas de la pigmentación minimizando la afectación de los tejidos sanos circundantes, lo que mejora la tolerancia del paciente y reduce los tiempos de recuperación”, destaca la especialista.

Entre sus principales indicaciones médicas se encuentra el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas como los lentigos solares, alteraciones de la pigmentación asociadas al daño solar crónico y la eliminación de tatuajes. Asimismo, puede emplearse como complemento terapéutico en el abordaje de cicatrices de acné y otras alteraciones de la textura cutánea que pueden tener un impacto funcional y psicológico en los pacientes.

La doctora Alcántara señala que la combinación del láser de picosegundos con la radiofrecuencia con microagujas amplía las posibilidades terapéuticas en pacientes con cicatrices atróficas de acné y determinados procesos de remodelación cutánea. Esta técnica favorece la regeneración de los tejidos mediante la estimulación de nuevas fibras de colágeno y elastina, contribuyendo a mejorar la estructura de la piel.

Mayor precisión y seguridad

A diferencia de otros sistemas láser convencionales, la tecnología de picosegundos basa gran parte de su acción en un efecto fotoacústico y no exclusivamente térmico. Esto permite fragmentar el pigmento de forma más eficiente y reducir el daño sobre los tejidos adyacentes, mejorando el perfil de seguridad del procedimiento.

Otra de sus ventajas es la rápida recuperación tras el tratamiento, lo que facilita que los pacientes puedan retomar sus actividades habituales en un corto periodo de tiempo. Además, en determinados casos y bajo supervisión dermatológica, puede utilizarse durante los meses de verano siguiendo estrictamente las recomendaciones de fotoprotección.

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La especialista insiste en la importancia de que este tipo de procedimientos sean realizados bajo supervisión médica especializada. “La valoración previa por parte del dermatólogo es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y determinar la indicación más adecuada en cada paciente, especialmente cuando existen lesiones pigmentadas que requieren una evaluación clínica específica”, afirma.