Francisco Valverde, cordobés de 24 años: "La vida de muchos jóvenes va a cambiar con la visita del Papa, habrá un antes y un después"

Francisco Valverde es cordobés, tiene 24 años y forma parte de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Córdoba. En 2023 trabajó en la organización de la JMJ en Lisboa, a la que asistió el papa Francisco. Tuvo la ocasión de confesarse con él, tras lo cual aseguró que había vuelto a nacer. Dentro de unos días viajará a Madrid para asistir a los actos organizados con motivo de la visita del papa León XIV a España.

—¿A qué se dedica actualmente?

—Estudié Periodismo, pero ahora trabajo en Gaudium, una fundación de la Iglesia que se dedica a la organización de actividades y campamentos para los más jóvenes. Yo participé en la JMJ de Lisboa, donde estuve trabajando durante ocho meses. Formé parte de la organización central de la jornada y tuve la suerte de estar con el papa Francisco, recibir el sacramento de la confesión de manos del Papa y disfrutar de un evento de esta envergadura.

—¿Es usted muy religioso?

—Lo intenta uno. Yo soy un creyente practicante e intento llevar la religión de la manera más seria posible.

—¿Esperaba poder ver a dos papas distintos en tan poco tiempo?

—La verdad es que, cuando conocí a Francisco en 2023, se veía que su salud estaba un poco deteriorada. Cuando lo vi, sabía que atravesaba la última etapa de su vida. Se presentó ante los jóvenes en Lisboa en silla de ruedas y, aunque a veces se levantaba, se notaba el paso de los años y que estaba, de algún modo, al final de su vida. Así lo decía la prensa y todo el mundo.

"Al Papa León XIV le pediría que rece mucho por los jóvenes, por esta generación nueva que intenta abrirse camino"

—¿Recuerda la presentación de León XIV?

—Sí, era algo esperado, pero no podía imaginar cómo sería el perfil del nuevo Papa. La verdad es que fue una inmensa alegría ver que es un papa joven, con raíces españolas, que habla nuestra lengua, una persona muy de vanguardia y muy conocedora de los problemas de la sociedad actual.

—¿Los jóvenes están contentos con los mensajes que lanza León XIV?

—Yo tuve la suerte de ver a León en el Jubileo de los Jóvenes del año pasado y su mensaje es muy cercano. Sigue una línea muy continuista con la del papa Francisco y san Juan Pablo II, y conecta mucho con los jóvenes. Vemos que quiere dar mucha importancia a la juventud, centrarse en los jóvenes como motor de cambio social. No solo es un papa relativamente joven, sino que está al día de los problemas que desconsuelan a la juventud. Por eso creo que el cariño y la importancia que da a los jóvenes van a marcar su papado.

En Córdoba, los jóvenes católicos nos sentimos en el mismo barco pese a las diferencias de una Diócesis que es muy heterogénea"

—¿Cómo viven los jóvenes católicos de Córdoba la religión? ¿Están unidos?

—Creo que hay unión dentro de la diversidad, algo que es difícil de llevar a la práctica. En Córdoba hay muchas realidades desde donde vivir la fe, ya sea una cofradía o los distintos movimientos que ofrece la Diócesis. Creo que entre los jóvenes hay un sentimiento de comunión más que de unidad. Nos sentimos en el mismo barco pese a las diferencias de una Diócesis que es muy heterogénea. Sentimos que todos somos parte de una misma familia.

—¿Qué espera de esta visita del Papa?

—Espero mucho. Hace muchos años que un papa no visita España y puedo asegurar que estos encuentros, independientemente de la fe que cada uno lleve dentro, cambian muchas vidas. Me refiero a personas que encuentran su camino. Hay tantas ganas y los mensajes son tan potentes que, de un modo u otro, te cambian por dentro. Te ayuda a encontrar respuestas respirar ese ambiente de alegría enorme y compartida, una alegría que cada uno recibe e interpreta a su manera. Yo he visto parejas que se han atrevido a casarse, jóvenes que han descubierto su vocación sacerdotal y chicos que han dado un cambio radical a sus vidas en muchos aspectos. Por eso sé que la vida de muchos jóvenes va a cambiar después de este encuentro con el Papa. Sentirán que hay un antes y un después.

—¿A usted le cambió conocer al papa Francisco?

—Sí, hasta el punto de irme a trabajar a Lisboa. Me cambió no solo el hecho de conocer al Santo Padre, sino identificar esa alegría personal que se queda en tu vida más cotidiana.

—¿Qué le diría al papa León XIV si tuviera ocasión de hablar con él un momento?

—Que rece mucho por los jóvenes, por esta generación nueva que intenta abrirse camino. Somos conscientes de que vivimos tiempos convulsos, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, y de que hay cosas que estaban muy definidas y ya no lo están. Por eso le pediría que no se olvide de rezar por nosotros y de seguir mandando mensajes ante los problemas a los que nuestra generación se va a tener que enfrentar.

—¿Y a los jóvenes que dudan si ir al encuentro de Madrid?

—Que es una oportunidad única, una de esas que no pasan todos los días. Si tienen dudas, es porque, en cierta medida, existe un deseo. El Papa viene a dar un mensaje de ánimo a cada joven y estoy seguro de que nos ayudará si estamos dispuestos a interpretarlo con sinceridad y aplicarlo a nuestra vida. Les diría que es hora de hacer la maleta y salir al encuentro de un Cristo que quiere venir a transformar nuestra vida.