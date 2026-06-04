Francisco Montemayor, nuevo presidente de Poniente-Sur en una candidatura conjunta

Francisco Montemayor García, representante de la asociación Culdecor, fue nombrado en la tarde del miércoles 3 de junio nuevo presidente del consejo de distrito Poniente-Sur dentro de una iniciativa que, a través de la figura de una junta directiva, busca dinamizar este órgano de participación ciudadana en busca “de un modelo de ciudad sostenible” que promueva “la calidad de vida y la convivencia pacífica, la participación ciudadana y la protección de un medioambiente urbano saludable”.

Todo ello dando prioridad a “la defensa y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos, así como a las iniciativas ciudadanas que promuevan la calidad de vida en el distrito”, dice la amplia memoria de trabajo en el capítulo de justificación del proyecto. Junto a Francisco Montemayor, ocupa ya el cargo de secretaria Teresa Parra Granados, de la AV Nueva Ciudad Jardín; mientras que el representante de la AV Los Califas, José Luis Ortega Osuna, será vicepresidente en el consejo de distrito Poniente-Sur, pasando en el curso 2027-28 a ocupar la presidencia.

Los componentes de esta junta, dentro de la “autonomía en el ejercicio de sus funciones y cometidos”, actuarán sin embargo “de forma colegiada tanto en su funcionamiento interno como en la toma de decisiones”, además de estar abiertos a toda forma de colaboración, dice el programa tomarán las decisiones.

Francisco Montemayor ya encabezó el consejo de distrito en una anterior etapa, de la que salió para coordinar en su día el Consejo del Movimiento Ciudadano antes de la reforma de este máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento.

Ámbito territorial y proyectos de trabajo

El consejo de distrito Poniente Sur tiene como ámbito territorial los barrios de la avenida del Corregidor, Vista Alegre, Ciudad Jardín, Huerta de la Marquesa, Poniente, Cercadilla, Parque de las Avenidas, Nuevo Poniente y Olivos Borrachos, siendo uno de los que alberga una mayor población y estando marcado por el muy distinto desarrollo urbanístico de sus barrios desde mediados del siglo pasado hasta los años 90, lo que ha originado una muy distinta problemática en el distrito, con carencias y retos tanto arrastrados desde décadas pasadas como recientes. Entre ellos están las reivindicaciones que figuran en el Plan Estratégico del distrito para la mejora de infraestructuras y equipamientos y para transformar con elementos verdes numerosos espacios públicos.

La propia memoria del proyecto de trabajo recoge algunos de estos objetivo concretos, como la “creación de un centro cívico auxiliar y la ampliación de la oferta de servicios públicos a la ciudadanía para atender las nuevas zonas de expansión del distrito” y la de realizar “propuestas de mejora al PGOU y POA y a los planes municipales de Vivienda y Suelo, de Cambio Climático y de Desarrollo Municipal.