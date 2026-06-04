Economía
Foro Economía y Sociedad de Asfaco: Iván Espinosa de los Monteros aborda en Córdoba el papel de los empresarios en la nueva sociedad civil
El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, y conducido por el periodista Francisco Bocero
El Foro Economía y Sociedad de Asfaco ha reunido en el Hotel Eurostars Palace de Córdoba a empresarios, profesionales y representantes institucionales para escuchar al presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, que ha ofrecido una conferencia bajo el título El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil.
El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Asfaco (Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba), Miguel Ángel Tamarit, y conducido por el periodista Francisco Bocero. Durante la sesión se ha reflexionado sobre los retos y oportunidades del tejido empresarial en el actual contexto económico y social, dentro de un foro que se ha consolidado como espacio de debate en Córdoba y Andalucía.
El Foro Economía y Sociedad de Asfaco cuenta con la colaboración de la Fundación Sebastián Almagro y el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur.
Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, es el fundador y presidente de Atenea, un think tank de corte liberal-conservador.
La conferencia podrá verse a partir del 10 de junio en la web del Foro Economía y Sociedad, www.foroeconomiaysociedad.org, reforzando así la vocación de esta tribuna de acercar el diálogo económico y social a la ciudadanía cordobesa.
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