Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de HosteleríaLas QuemadasLudopatíaSelectividadObjetivo Córdoba CFCarlos GonzálezSimulacroAyudas borrascasJuan Carlos RubioCorpus ChristiFin de semanaNuevos bomberosVisita del Papa
instagramlinkedin

Economía

Foro Economía y Sociedad de Asfaco: Iván Espinosa de los Monteros aborda en Córdoba el papel de los empresarios en la nueva sociedad civil

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, y conducido por el periodista Francisco Bocero

Iván Espinosa de los Monteros, segundo por la izquierda, en el Foro Economía y Sociedad de Asfaco.

Iván Espinosa de los Monteros, segundo por la izquierda, en el Foro Economía y Sociedad de Asfaco. / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Foro Economía y Sociedad de Asfaco ha reunido en el Hotel Eurostars Palace de Córdoba a empresarios, profesionales y representantes institucionales para escuchar al presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, que ha ofrecido una conferencia bajo el título El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Asfaco (Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba), Miguel Ángel Tamarit, y conducido por el periodista Francisco Bocero. Durante la sesión se ha reflexionado sobre los retos y oportunidades del tejido empresarial en el actual contexto económico y social, dentro de un foro que se ha consolidado como espacio de debate en Córdoba y Andalucía.

A.J.González Córdoba Iván Espinosa de los Monteros, en el Foro Economía y Sociedad de Asfaco

Iván Espinosa de los Monteros, segundo por la izquierda, en el Foro Economía y Sociedad de Asfaco. / A. J. González

El Foro Economía y Sociedad de Asfaco cuenta con la colaboración de la Fundación Sebastián Almagro y el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur.

Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, es el fundador y presidente de Atenea, un think tank de corte liberal-conservador.

Noticias relacionadas

La conferencia podrá verse a partir del 10 de junio en la web del Foro Economía y Sociedad, www.foroeconomiaysociedad.org, reforzando así la vocación de esta tribuna de acercar el diálogo económico y social a la ciudadanía cordobesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Foro Economía y Sociedad de Asfaco: Iván Espinosa de los Monteros aborda en Córdoba el papel de los empresarios en la nueva sociedad civil

Foro Economía y Sociedad de Asfaco: Iván Espinosa de los Monteros aborda en Córdoba el papel de los empresarios en la nueva sociedad civil

La víctima de una agresión homófoba en Córdoba pide a la Audiencia rastrear los móviles de los sospechosos

La víctima de una agresión homófoba en Córdoba pide a la Audiencia rastrear los móviles de los sospechosos

Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería

Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe de oficio para limpiar los solares y evitar los incendios que cada verano ponen en riesgo a la ciudad

Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe de oficio para limpiar los solares y evitar los incendios que cada verano ponen en riesgo a la ciudad

La música de 22 artistas callejeros cordobeses toma el cine Fuenseca en una cita inédita

La música de 22 artistas callejeros cordobeses toma el cine Fuenseca en una cita inédita

La primera Escuela Superior de Hostelería de España abrirá sus puertas en Córdoba el próximo curso con una oferta formativa pionera

Flora 2026 suma en Córdoba a Tulipina y Hamish Powell, dos de los artistas florales más destacados del panorama internacional

Tracking Pixel Contents