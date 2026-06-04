El escritor Sergio Ramírez recoge en Córdoba el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026

El salón de actos de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido el acto de entrega del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026 al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, una de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea en lengua española. El evento reunió a representantes del ámbito cultural, académico e institucional en torno a una cita de gran relevancia literaria.

En dicho acto, se presentó igualmente el libro del propio Sergio Ramírez Compañía en la isla desierta, publicado por la editorial Ánfora Nova, con la colaboración de la Universidad de Córdoba y de la propia Fundación Cajasol.

Sergio Ramírez recibió muy satisfecho y agradecido el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026, consistente en una obra artística de fundición y personalizada elaborada por el escultor cordobés Luis Manuel García Cruz. El propio Sergio Ramírez agradeció el premio y reflexionó sobre el sentido de la literatura en el mundo actual, en línea con las ideas recogidas en su obra, donde plantea la lectura como "una forma de resistencia, memoria y conocimiento, así como un espacio de libertad frente a las incertidumbres contemporáneas".

Sobre 'Compañía en la isla desierta'

Por su parte, José María Molina Caballero, director de la editorial y revista literaria Ánfora Nova, puso el acento en la trascendencia de la obra presentada, definiendo Compañía en la isla desierta como “un magnífico libro” que reúne “artículos, ensayos y reflexiones junto con otros textos de ficción e inéditos” de uno de los autores más relevantes del panorama iberoamericano. Asimismo, subrayó que la obra constituye “una constelación de reflexiones sobre el arte, la memoria, la ética y la identidad latinoamericana”. Molina Caballero incidió en una de las ideas centrales del libro: la literatura como refugio y compañía, afirmando que esta obra logra transmitir “el placer, la riqueza y la fascinación que la literatura nos ofrece… como vehículo capaz de hacer que nos sintamos menos solos en la isla desierta que puede aflorar en cualquier momento de nuestra existencia”.

Por su parte, el escritor y abogado cordobés Francisco García-Calabrés destacó el papel de Ánfora Nova como “uno de los proyectos culturales más sólidos, coherentes y prestigiosos del ámbito hispanoamericano”, subrayando su vocación de “espacio de encuentro entre la creación literaria, el pensamiento crítico y las distintas manifestaciones artísticas”.

Manuel Rich Ruiz, vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, resaltó la colaboración institucional con Ánfora Nova, señalando que el apoyo a este libro se enmarca dentro del convenio anual que la UCO mantiene con Ánfora Nova, atendiendo al “compromiso de la Universidad de Córdoba con el desarrollo social y cultural”. También destacó que esta cooperación ha permitido impulsar numerosas publicaciones y actos literarios de gran valor cultural.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano (escritor y director de la Oficina Andaluza Antifraude) realizó una exhaustiva laudatio de Sergio Ramírez, en la que puso de relieve la excepcional trayectoria literaria, intelectual y cívica del autor nicaragüense. Durante su intervención, destacó la solidez y proyección internacional de su obra narrativa, ensayística y periodística, así como su capacidad para aunar calidad estética y compromiso con la realidad histórica y social de su tiempo.

El acto concluyó con unas breves palabras de José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, quien, debido a los tres días de luto decretados por el fallecimiento del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, se limitó a cerrar institucionalmente el evento.