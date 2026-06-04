Eduardo Romo avanza en Córdoba que la alta velocidad española podría alcanzar los 350 kilómetros por hora en un lustro

Eduardo Romo, presidente de la Fundación Caminos de Hierro, ha avanzado este jueves en Córdoba que la alta velocidad española podría alcanzar los 350 kilómetros por hora en un plazo de tres a cinco años. Este salto cualitativo del transporte ferroviario permitiría superar los 300 kilómetros por hora actuales e igualaría a España con China, donde los trenes circulan ya a esa velocidad.

Así lo ha detallado este ingeniero de Caminos a Diario CÓRDOBA, en el marco de la decimonovena edición de las jornadas internacionales Ingeniería para Alta Velocidad, que se celebran hasta este viernes en el Palacio de Congresos de Córdoba con el título Nuevos horizontes para la Alta Velocidad, hacia los 350 km/h.

Asistentes a las jornadas 'Ingeniería para Alta Velocidad', este jueves. / A. J. González

Eduardo Romo ha recordado que se trata de "uno de los grandes proyectos" planteados por el Ministerio de Transportes, explicando que "cualquier intervención de esa envergadura en el ámbito ferroviario supone un esfuerzo grande". En esta línea, en el caso de los incrementos de velocidad asociados a tecnología nueva, son necesarios análisis técnicos de ingeniería "muy detallados"; el desarrollo de pruebas de nanomaterial rodante, "que hoy en día no está disponible en la red española"; la puesta en servicio; la homologación y la planificación de la operación. Sin embargo, ha indicado que este objetivo debería alcanzarse "en un plazo razonable, porque en otros países del mundo, en China, se circula a 350 kilómetros por hora".

Junto a este reto, los asistentes a las jornadas han abordado grandes operaciones en marcha como la Y vasca, "la gran pieza que todavía está pendiente para completar el rompecabezas de la red y la conexión con la red francesa en el paso por los Pirineros occidentales", ha detallado, y las obras de la estación de La Sagrera en Barcelona, "que constituirá uno de los mayores centros ferroviarios de viajeros" de la Península Ibérica y de Europa.

Entre otros temas, en la jornada de este jueves también han tratado sobre la nueva electrificación ferroviaria; la importancia del mantenimiento de la red y las novedades en el panorama internacional de la alta velocidad. Este viernes se centrarán "en el concepto de uso dual de infraestructuras que se está imponiendo en el marco de un libro blanco de la Comisión Europea, para que los recursos que se inviertan en necesidades de infraestructuras para Defensa tengan también utilidad para uso civil, especialmente, en el caso ferroviario para mercancías", ha precisado.