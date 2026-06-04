Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe de oficio para limpiar los solares y evitar los incendios que cada verano ponen en riesgo a la ciudad

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al equipo de gobierno y al alcalde de Córdoba que actúen de "manera inmediata” para garantizar la limpieza de los solares que "presentan acumulación de vegetación y riesgo de incendio, evitando así que se repitan las situaciones vividas durante el pasado verano, cuando prácticamente cada semana se registraba un nuevo incendio en distintos puntos de la ciudad".

Desde la coalición de izquierdas recuerdan que "muchos de estos fuegos se produjeron en parcelas situadas junto a viviendas y zonas habitadas, generando momentos de incertidumbre, preocupación y peligro" para la población: "No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo mismo que el verano pasado. Cada semana nos despertábamos con un nuevo incendio en algún punto de la ciudad y en muchos casos muy cerca de viviendas", señalan desde Hacemos Córdoba.

La coalición recuerda que lleva meses, "e incluso años", reclamando una gestión "más activa" por parte del Ayuntamiento para prevenir situaciones de riesgo derivadas del "abandono de numerosos solares repartidos por la ciudad". En este sentido, consideran que "limitarse a realizar requerimientos a los propietarios resulta claramente insuficiente cuando está en juego la seguridad de las personas".

"El Ayuntamiento no puede conformarse con enviar cartas o requerimientos y esperar a que los propietarios actúen. Cuando existe un riesgo evidente para la ciudadanía hay que pasar a la acción, ejecutar de oficio la limpieza de los solares y posteriormente repercutir el coste a quienes incumplen sus obligaciones", defienden desde el grupo municipal. Hacemos Córdoba insiste en que “no se trata únicamente de proteger parcelas o bienes materiales, sino de evitar situaciones que pueden poner en peligro viviendas, patrimonio y vidas humanas”.

"Estamos hablando de proteger nuestro patrimonio y, sobre todo, de proteger a las personas. No hacer lo que corresponde puede tener consecuencias muy graves", afirman. La coalición considera además que una actuación preventiva evitaría situaciones de "enorme presión" para los servicios de emergencia. "Nuestro cuerpo de bomberos ya tuvo que afrontar el verano pasado numerosas intervenciones provocadas por incendios en solares abandonados. La mejor manera de ayudarles es evitar que esos incendios lleguen a producirse", destacan.

Hacemos Córdoba advierte además de que este año las circunstancias hacen aún "más urgente" la intervención municipal. Las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses han favorecido la proliferación de vegetación espontánea en numerosos solares, aumentando la cantidad de material combustible disponible y, por tanto, el riesgo de incendio ante las altas temperaturas que ya se están registrando en la ciudad. "Este ha sido un año especialmente lluvioso y la vegetación ha crecido de forma extraordinaria en muchos solares. Con las temperaturas que estamos sufriendo, el riesgo de incendio es evidente y cualquier chispa puede provocar una situación de peligro", alertan desde la coalición.

Por ello, el grupo municipal exige al alcalde que impulse de manera urgente un plan extraordinario de inspección y limpieza de solares en toda la ciudad. "Es hora de ponerse a trabajar y de no mirar para otro lado. Las herramientas legales existen y la obligación de actuar también. Si no se toman medidas ahora, puede llegar un momento en el que tengamos que lamentar consecuencias más graves cuando ya sea demasiado tarde", concluyen desde Hacemos Córdoba.