Córdoba celebra su decimoséptima Marcha por la Donación con cerca de 200 participantes

El Vial Norte de Córdoba ha acogido en la tarde de este jueves la tradicional Marcha por la Donación, que organiza el hospital universitario Reina Sofía dentro de la Semana de la Donación, y que este año ha cumplido su decimoséptima edición. Todo un mensaje visual a favor de la vida y de los trasplantes. Se trata de una de las actividades, que suelen reunir una mayor participación dentro de la Semana del Donante, que organiza todos los años el hospital universitario Reina Sofía y que este año cumple ya su 24ª edición.

Cerca de 200 personas se han sumado a esta actividad de concienciación, en la que ha compartido un mismo deseo, fomentar la donación de órganos, tejidos y sangre, para seguir haciendo posible el milagro de la donación y los trasplantes. En la marcha han participado autoridades sanitarias y de otros ámbitos, profesionales del hospital Reina Sofía y de otros centros sanitarios, pacientes trasplantados, familiares, así como todos aquellos cordobeses, desde niños a más mayores que han querido sumarse al apoyo de la donación.

Los escolares también se solidarizan con la donación de órganos

Además, por la mañana, dentro también de la Semana de la Donación, se celebró el tradicional flashmob, con la colaboración de las Hermanas Langa, que en esta ocasión, se ha desarrollado en el colegio Concepción Arenal, y ha vuelto a concienciar a los escolares de la importancia de la donación.