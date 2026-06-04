Cáritas Córdoba pide colaboración para su Fondo Diocesano de Solidaridad en el Día del Corpus

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado este viernes su campaña anual por el Día del Corpus, Día de la Caridad, que este año lleva el lema de Elige amar, elige comunidad. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el director de Cáritas, Darío Reina, han asegurado que este mensaje "ayuda a recordar que la indiferencia sigue siendo uno de los grandes males de nuestro tiempo". El lema de la campaña también invita "a elegir comunidad en un mundo cada vez más fragmentado". Recuerdan que esa fragmentación "perjudica sobre todo a las personas más vulnerables, que son quienes más necesitan redes de apoyo".

Cáritas ha hecho un llamamiento a la sociedad cordobesa para que colabore no solo en la cuestación por las calles sino en las colectas de las misas del fin de semana, que estarán destinadas a esta iniciativa. El objetivo principal es fortalecer el Fondo Diocesano de Solidaridad, creado para atender a las parroquias más necesitadas de la diócesis. Según Darío Fernández, "cada aportación, por pequeña que sea, es importante, cada una de estas aportaciones es un gesto que construye comunidad, es decirle a la persona que sufre que hay alguien a quien le importa y que está dispuesto a ayudarla".

Frente a esa indiferencia, Cáritas "propone el amor, un amor que se manifiesta en los voluntarios, trabajadores y donantes que colaboran para ayudar a quienes más lo necesitan". En esta jornada, 80 voluntarios participan en 20 mesas petitorias repartidas por la ciudad, para solicitar la colaboración de la sociedad. En cuanto a la procesión del Corpus, el obispo ha informado de que todo está preparado y esperan que la jornada transcurra bien y el tiempo acompañe, aunque existe cierta incertidumbre por celebrarse en un día laborable.

En la presentación, también se ha hecho referencia a la visita del Papa a España y a la presencia del obispo en los actos previstos. "El Papa nos va a visitar en la sede de la Conferencia Episcopal", ha explicado, "el primer encuentro en el que estaré con él será en la visita al centro de acogida de personas sin techo de Madrid que será este sábado a las seis, ahí estaremos un grupo pequeño de personas". Según el obispo, "todos los obispos estaremos muy cerca del Papa durante el viaje, habrá contacto personal, pero sobre todo institucional".