Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LudopatíaObjetivo Córdoba CFSimulacroCáritasJuan Carlos RubioCorpus ChristiFin de semanaFuneral Gómez VillamandosVisita del PapaSegunda jornada SelectividadPabellón JuventudTabaco ilegal LucenaFestival de la GuitarraNoche Blanca del Flamenco
instagramlinkedin

Campaña solidaria

Cáritas Córdoba pide colaboración para su Fondo Diocesano de Solidaridad en el Día del Corpus

La organización lanza su campaña anual con el lema 'Elige amar, elige comunidad' para combatir la indiferencia y fortalecer las redes de apoyo

Presentación de la campaña del Corpus Christi en Córdoba de Cáritas Diocesana.

Presentación de la campaña del Corpus Christi en Córdoba de Cáritas Diocesana. / AJ González / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado este viernes su campaña anual por el Día del Corpus, Día de la Caridad, que este año lleva el lema de Elige amar, elige comunidad. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el director de Cáritas, Darío Reina, han asegurado que este mensaje "ayuda a recordar que la indiferencia sigue siendo uno de los grandes males de nuestro tiempo". El lema de la campaña también invita "a elegir comunidad en un mundo cada vez más fragmentado". Recuerdan que esa fragmentación "perjudica sobre todo a las personas más vulnerables, que son quienes más necesitan redes de apoyo".

Cáritas ha hecho un llamamiento a la sociedad cordobesa para que colabore no solo en la cuestación por las calles sino en las colectas de las misas del fin de semana, que estarán destinadas a esta iniciativa. El objetivo principal es fortalecer el Fondo Diocesano de Solidaridad, creado para atender a las parroquias más necesitadas de la diócesis. Según Darío Fernández, "cada aportación, por pequeña que sea, es importante, cada una de estas aportaciones es un gesto que construye comunidad, es decirle a la persona que sufre que hay alguien a quien le importa y que está dispuesto a ayudarla".

Frente a esa indiferencia, Cáritas "propone el amor, un amor que se manifiesta en los voluntarios, trabajadores y donantes que colaboran para ayudar a quienes más lo necesitan". En esta jornada, 80 voluntarios participan en 20 mesas petitorias repartidas por la ciudad, para solicitar la colaboración de la sociedad. En cuanto a la procesión del Corpus, el obispo ha informado de que todo está preparado y esperan que la jornada transcurra bien y el tiempo acompañe, aunque existe cierta incertidumbre por celebrarse en un día laborable.

Noticias relacionadas y más

En la presentación, también se ha hecho referencia a la visita del Papa a España y a la presencia del obispo en los actos previstos. "El Papa nos va a visitar en la sede de la Conferencia Episcopal", ha explicado, "el primer encuentro en el que estaré con él será en la visita al centro de acogida de personas sin techo de Madrid que será este sábado a las seis, ahí estaremos un grupo pequeño de personas". Según el obispo, "todos los obispos estaremos muy cerca del Papa durante el viaje, habrá contacto personal, pero sobre todo institucional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Cáritas Córdoba pide colaboración para su Fondo Diocesano de Solidaridad en el Día del Corpus

Cáritas Córdoba pide colaboración para su Fondo Diocesano de Solidaridad en el Día del Corpus

El PSOE propone construir en Córdoba una gran pista de atletismo urbana como la de Suanzes de Madrid

El PSOE propone construir en Córdoba una gran pista de atletismo urbana como la de Suanzes de Madrid

Más de 40 centros educativos de Córdoba participan en programas de educación ambiental de la Junta de Andalucía

Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

Salen a licitación las obras para conectar Las Quemadas con la A-4: todas las claves del proyecto

Salen a licitación las obras para conectar Las Quemadas con la A-4: todas las claves del proyecto

El calor sigue apretando en Córdoba y la Aemet avisa de un cambio de modelo climático

El calor sigue apretando en Córdoba y la Aemet avisa de un cambio de modelo climático

El centro cordobés YOUbrave recibe en Londres el premio a mejor estudio de pilates de España

El centro cordobés YOUbrave recibe en Londres el premio a mejor estudio de pilates de España

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"

Francisco Sánchez, secretario de LAR y ludópata rehabilitado: "El juego online oculta mucha ludopatía, solo vemos la punta del iceberg"
Tracking Pixel Contents