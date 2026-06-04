Campus Córdoba ultima la apertura de su residencia para 250 estudiantes y escuela-hotel en la Torre de Agrónomos

El proyecto Campus Córdoba, el centro de formación profesional que opera en la antigua Escuela de Agrónomos, tiene previsto abrir en el próximo curso 2026/27 su residencia para estudiantes. Concretamente, los alojamientos se ubicarán en la Torre de Agrónomos, que actualmente sigue en obras. Así lo ha avanzado Álvaro Lovera, fundador junto a Marco Antonio Franco de Campus Córdoba, donde este curso se han impartido seis ciclos formativos. Además, la torre albergará una escuela-hotel en un espacio de inspiración brutalista, que permitirá que estudiantes y profesionales convivan, se formen y residan en un mismo entorno, siguiendo el modelo de formación inmersiva que Campus Córdoba quiere consolidar.

En la presentación de la que será la primera Escuela Superior de Hostelería de España, los responsables de este campus de formación profesional en el que se han invertido cerca de 30 millones, han confirmado la buena marcha de las obras de la residencia estudiantil que dará cabida a 250 estudiantes. Después de los problemas y retrasos que han provocado en el proyecto las borrascas de este invierno, la previsión es inaugurar en septiembre las primeras habitaciones de la residencia e ir abriendo plantas progresivamente. "En noviembre queremos que esté al completo", ha asegurado Lovera.

Escuela Superior de Hostelería / A.J.González

Feria profesional

El plazo para la matriculación de los nuevos ciclos formativos que se impartirán en Campus Córdoba ya están disponibles en su página web y está abierto el plazo de matriculación. Asimismo, está previsto que este mes Campus Córdoba celebre una feria profesional para dar a conocer a los futuros alumnos su oferta formativa. "Tenemos capacidad de hasta 5.000 alumnos", ha indicado Lovera.

Una escuela-hotel

La torre principal de la antigua Escuela de Agrónomos, además de residencia, albergará una escuela-hotel, la segunda de este tipo en España después de la existente en Madrid. De este modo, en los próximos meses la torre funcionará como un espacio híbrido que acoja la residencia de estudiantes y esa especie de hotel que sirvade centro formativo, destinado tanto a los profesionales como a los estudiantes que deseen alojarse en el recinto mientras realizan su formación.