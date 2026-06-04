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El Ayuntamiento de Córdoba publica la lista de 39 nuevos bomberos-conductores

El Consistorio retrasa las pruebas médicas de los futuros funcionarios hasta la adjudicación del servicio que ha salido a licitación

Bomberos en el parque central de bomberos de Córdoba.

Bomberos en el parque central de bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la provisión en propiedad de las 39 plazas de bombero-conductor mediante el sistema de oposición en turno libre incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021 y 2022 (BOP nº 132 y 237 de 10 de julio y 12 de diciembre de 2024). La sede digital del Ayuntamiento publica el listado de los afortunados a la vista de la puntuación obtenida y de conformidad con lo dispuesto en la base decimoséptima de esta convocatoria. Así, el tribunal calfiicador propone el nombramiento como funcionarios en prácticas en las plazas de Bombero Conductor a 39 hombres que han superado las cinco pruebas de este examen.  Inicialmente fueron 692 aspirantes los admitidos en este proceso impulsado por el Consistorio cordobés.

Oposiciones accidentadas

Estas 39 plazas de bombero han sido una de las más accidentadas que ha adjudicado en los últimos años el Ayuntamiento cordobés. En noviembre del 2023, la administración local tuvo que paralizar el examen por sospechas de fraude. En concreto, los responsables municipales tenían pruebas fehacientes de un intento de venta de preguntas del examen práctico. Aquella decisión administrativa derivó en una investigación que concluyó con la detención de la sospechosa de vender preguntas el 9 de noviembre del 2023.

A.J.González Córdoba Incendio nave de reciclaje Cordoplast en las Quemadas Bomberos

Incendio en una nave de reciclaje en las Quemadas. / AJ González / COR

Retraso de las pruebas médicas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba informa de que se retrasan las pruebas médicas hasta que se adjudique el contrato del servicio de pruebas diagnósticas complementaria consistente en prueba de esfuerzo (ergometrı́a) a los trabajadores municipales que está ahora en licitación. Una vez se adjudique el contrato, el Consistorio avisará mediante anuncio público a los 39 bomberos para que se hagan las citadas pruebas.

Noticias relacionadas y más

Contra el acuerdo podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el dı́a siguiente al de la publicación del mismo, ante la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de que pueda ejercitar, cualquier otro recurso que estime procedente.

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