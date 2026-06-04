El Ayuntamiento de Córdoba cede a Encinarejo la titularidad del edificio del centro de salud

El Ayuntamiento de Córdoba y la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo han formalizado el convenio administrativo que transfiere de manera definitiva la titularidad del inmueble ocupado por el consultorio médico de la localidad a favor de la entidad autónoma. La rúbrica del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la ELA, Paco Franco, materializa la mutación demanial gratuita de la edificación del centro de salud, a cambio de la garantía de que seguirá teniendo el mismo uso público.

Hasta ahora, en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos de Córdoba, la titularidad del edificio estaba registrada como propiedad del Ayuntamiento de la capital, pese a haber sido edificado sobre terrenos que son propiedad de Encinarejo. De hecho, en el registro oficial incluso constaba una dirección incorrecta para el centro sanitario, localizado en la plaza de la Autonomía y no en la calle Osio. Con el acuerdo alcanzado hoy, ambas instituciones unifican la propiedad del suelo y del inmueble.

Acto de cesión del edificio del centro de salud de Encinarejo a favor de la ELA. / CÓRDOBA

Un paso necesario para cumplir con la norma de la Junta

Este procedimiento administrativo era indispensable para que la ELA pudiera asumir la titularidad del equipamiento y dar cumplimiento a las condiciones de gestión exigidas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La hoja de ruta administrativa para alcanzar el convenio comenzó hace un año, cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba adoptó el acuerdo para iniciar formalmente la mutación demanial, una propuesta que recibió la aceptación de la presidencia de la ELA durante el pasado mes de abril. Tras la firma de este jueves, Encinarejo asume de pleno derecho todas las obligaciones derivadas de la transmisión, bajo el compromiso de mantener el uso como centro sanitario.

Paco Franco y José María Bellido firman el acuerdo. / CÓRDOBA

José María Bellido: "Entregamos la llave para la mejora de la prestación de los servicios sanitarios"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado la actualización de la propiedad que supone la firma de este acuerdo al asegurar que “con el desbloqueo de este trámite administrativo entregamos la llave para la mejora de la prestación de los servicios sanitarios en Encinarejo”. Al respecto, ha enfatizado “la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a unos servicios públicos de calidad con independencia del punto de Córdoba en que residan”.

Paco Franco: "Consolida nuestra capacidad para gestionar nuestros intereses"

Por su parte, el presidente de la ELA, Paco Franco, ha puesto de relieve que la cesión “consolida nuestra capacidad para gestionar nuestros intereses directamente, gracias a la voluntad compartida de cooperación entre administraciones, que suele traducirse en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos”.