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Educación

Más de 40 centros educativos de Córdoba participan en programas de educación ambiental de la Junta de Andalucía

Córdoba suma 38 centros a la Red Andaluza de Ecoescuelas y 11 al programa Aulas Verdes Abiertas, reforzando el compromiso educativo con la sostenibilidad y el medio ambiente

Actividad de educación ambiental en un centro educativo de Córdoba.

Actividad de educación ambiental en un centro educativo de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Más de 40 centros educativos de Córdoba sostenidos con fondos públicos participan en programas específicos de educación ambiental promovidos por la Junta de Andalucía, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha puesto en valor estas iniciativas, entre las que destacan la Red Andaluza de Ecoescuelas y el proyecto Aulas Verdes Abiertas. Según ha señalado Castillo, estos programas “transforman las escuelas y los institutos en centros de aprendizaje sostenible” y fomentan “el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía y la mejora del entorno natural y social”.

Córdoba cuenta con 38 centros en la Red Andaluza de Ecoescuelas

La Red Andaluza de Ecoescuelas está formada actualmente por 346 centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos en toda Andalucía. En ella participan más de 8.000 docentes y alrededor de 132.000 alumnos.

En el caso de Córdoba, son 38 los centros educativos integrados en esta red, una cifra que refleja el compromiso de la comunidad educativa cordobesa con la sostenibilidad, el cambio climático, la biodiversidad, la geodiversidad, los ecosistemas forestales, la flora silvestre, la economía circular, el litoral, el medio marino y la gestión responsable del agua.

Castillo ha agradecido a estos centros “su alta implicación y compromiso con los proyectos de educación ambiental para la sostenibilidad”, destacando el papel de docentes, alumnado y familias en la mejora del entorno escolar.

El programa también impulsa encuentros regionales, jornadas provinciales para coordinadores y planes de formación que permiten compartir experiencias entre centros y reforzar el aprendizaje ambiental dentro y fuera del aula.

Aulas Verdes Abiertas: patios más naturales y saludables

Otro de los proyectos destacados es Aulas Verdes Abiertas, una iniciativa que busca rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros educativos. Su objetivo es convertir patios y zonas comunes en entornos de aprendizaje más sostenibles, saludables y versátiles.

Noticias relacionadas y más

Cada curso participan en este programa 150 centros educativos públicos no universitarios de Andalucía inscritos en el Programa ALDEA. De ellos, 11 son de Córdoba. Estos centros reciben asesoramiento técnico, formación docente y dotación económica para adaptar sus espacios mediante plantaciones, mobiliario natural, huertos, pérgolas y zonas de sombra.

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