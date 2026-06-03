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Urbanismo encarga las obras para eliminar el 'tacón' de los Olivos Borrachos y construir una nueva plaza ajardinada en Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo licita las obras para eliminar el cuello de botella de la barriada y crear una plaza ajardinada con juegos infantiles tras más de 20 años de espera

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos.

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Tras más de 20 años de reclamaciones para poder finalizar al completo la urbanización del barrio de los Olivos Borrachos, en Córdoba capital, parece que todo va camino de cerrarse. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha sacado a licitación las obras para eliminar el conocido como tacón de los Olivos Borrachos, que supone que se cree un cuello de botella al oeste del barrio. Este cuello de botella se eliminará y se construirá una plaza ajardinada en la zona con juegos infantiles. El contrato sale a licitación por 332.055,34 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto prevé culminar la urbanización de los terrenos liberados de la zona de afección ferroviaria y de la parcela terriza situados al oeste de la barriada, incorporándolos a la superficie de viario y espacios libres de la ciudad, tal y como prevé el PGOU de Córdoba. Con ello, se eliminará el problema del cuello de botella que actualmente afecta a la calle José Alcaide Irlán (provocado por el estrangulamiento de la sección de la vía ocasionado por el actual cerramiento de Adif).

Olivos borrachos tacón de vía vías tren

Altura, más o menos, a la que se ejecutará la obra. / A. J. GONZÁLEZ

Las claves de la obra

La adjudicataria que se quede con los trabajos deberá, por un lado, completar el acerado existente y poner jabre en el que da a la parte de las vías del tren. En cuanto a la calzada, se prolongará a lo largo de la parte que da a las vías y se dará salida a la calle Juan Felipe Vilela, mientras que la entrada se hará por José Alcaide Irlán. Serán calzadas de un único sentido que tendrán un ancho de cuatro metros.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos. / Ramón Azañón

La empresa también deberá construir la red de aguas pluviales para recoger todos los imbornales e instalar nuevo alumbrado público. En cuanto a la jardinería, se plantarán naranjos en los acerados y jacarandas y almezos en la plaza. Además, en el límite con la parte de las vías se plantará un seto de Cupressus Pyramidalis.

Además de los árboles ya nombrados para la plaza, se terminará con jabre y en su interior irán alojados juegos infantiles y biosaludables, además de una zona de petanca.

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Juegos infantiles que se colocarán en la plaza resultante.

Juegos infantiles que se colocarán en la plaza resultante. / CÓRDOBA

Más de 20 años de espera

No fue hasta finales del año pasado que el Ayuntamiento pudo hacerse con los terrenos para ejecutar esta obra. Urbanismo lleva desde el año 2003 con la idea de urbanizar la parte que falta para culminar la barriada y se remonta a 2004 la primera solicitud realizada a Renfe para la cesión del suelo en cuestión. En noviembre de 2025 se acordó el pago de 435.000 euros a Adif para quedarse con los terrenos mediante el proceso de expropiación forzosa. Esto fue criticado por el Ayuntamiento, que había intentado que Adif le cediera el terreno, de menos de 2.500 metros, de forma gratuita teniendo en cuenta que era para una finalidad pública.

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