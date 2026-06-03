La multitudinaria despedida a José Carlos Gómez Villamandos, fallecido este martes, abre nuestro boletín de este 3 de junio, en el que recogemos el emotivo homenaje que familiares, amigos, representantes institucionales y ciudadanos le rindieron en Córdoba. Además, analizamos los detalles del nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que la Universidad de Córdoba prevé implantar en 2028 y que será el único de Andalucía con modalidad dual. También informamos sobre la licitación del futuro Pabellón de la Juventud, un proyecto impulsado por el Imdeco que contempla una concesión de explotación de hasta 21 años.

Además, destacamos estas otras noticias:

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