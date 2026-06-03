La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El multitudinario homenaje a José Carlos Gómez Villamandos, la apuesta de la Universidad de Córdoba por el grado pionero en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y la licitación del nuevo Pabellón de la Juventud marcan la actualidad informativa de este miércoles en Córdoba.
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La multitudinaria despedida a José Carlos Gómez Villamandos, fallecido este martes, abre nuestro boletín de este 3 de junio, en el que recogemos el emotivo homenaje que familiares, amigos, representantes institucionales y ciudadanos le rindieron en Córdoba. Además, analizamos los detalles del nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que la Universidad de Córdoba prevé implantar en 2028 y que será el único de Andalucía con modalidad dual. También informamos sobre la licitación del futuro Pabellón de la Juventud, un proyecto impulsado por el Imdeco que contempla una concesión de explotación de hasta 21 años.
- Una multitud despide en Córdoba a José Carlos Gómez Villamandos: "Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo"
- El grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que estrenará la Universidad de Córdoba en 2028 será el único en modalidad dual de Andalucía
- El Imdeco licita el nuevo Pabellón de la Juventud de Córdoba con un contrato de concesión de hasta 21 años
Además, destacamos estas otras noticias:
Selectividad
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Córdoba ciudad
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Cordobeses del Año
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
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