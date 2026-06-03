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La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El multitudinario homenaje a José Carlos Gómez Villamandos, la apuesta de la Universidad de Córdoba por el grado pionero en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y la licitación del nuevo Pabellón de la Juventud marcan la actualidad informativa de este miércoles en Córdoba.

Funeral de José Carlos Gómez Villamandos.

Funeral de José Carlos Gómez Villamandos. / AJ González / COR

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La multitudinaria despedida a José Carlos Gómez Villamandos, fallecido este martes, abre nuestro boletín de este 3 de junio, en el que recogemos el emotivo homenaje que familiares, amigos, representantes institucionales y ciudadanos le rindieron en Córdoba. Además, analizamos los detalles del nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que la Universidad de Córdoba prevé implantar en 2028 y que será el único de Andalucía con modalidad dual. También informamos sobre la licitación del futuro Pabellón de la Juventud, un proyecto impulsado por el Imdeco que contempla una concesión de explotación de hasta 21 años.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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