La actualidad del miércoles 3 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La nueva 'ITV' para las piscinas de Córdoba, la licitación de las obras para eliminar el tacón de los Olivos Borrachos y el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos centran la apertura del quiosco digital
El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha alertado de que decenas de miles de comunidades de propietarios deberán certificar antes de 2027 a todo el personal que trabaje en el entorno de sus piscinas para cumplir con la normativa y evitar sanciones o cierres. Unas 2.000 piscinas en Córdoba se enfrentan a esta nueva 'ITV'. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras para eliminar el conocido tacón de los Olivos Borrachos, una actuación largamente demandada por los vecinos que permitirá acabar con el cuello de botella existente en el barrio y crear una nueva plaza ajardinada. Por otro lado, ayer falleció José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a los 63 años. El mundo de la política y la universidad mostró sus condolencias.
- Urbanismo encarga las obras para eliminar el 'tacón' de los Olivos Borrachos y construir una nueva plaza ajardinada en Córdoba
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
Además, destacamos estas otras noticias:
Reacciones a la muerte de Villamandos
- Juanma Moreno lamenta la muerte de Gómez Villamandos: "Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo"
- José María Bellido recuerda la contribución de Gómez Villamandos para conseguir que la Base Logística viniera a Córdoba
- La Universidad de Córdoba declara tres días de luto oficial por el fallecimiento del exrector José Carlos Gómez Villamandos
Cordobeses del Año
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Córdoba ciudad
- Un total de 4.703 estudiantes acuden a la PAU en Córdoba, que empieza con nervios y un artículo periodístico
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- La parcelación de La Perla avanza hacia los servicios básicos con la aprobación de su plan especial
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Provincia
- Los peritos del accidente de Adamuz presupuestan su informe en casi 250.000 euros y nueve meses de trabajo
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Cultura
- Una nueva edición del festival Volantino lleva el circo contemporáneo y las artes a las calles de 17 municipios de Córdoba
Deportes
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
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