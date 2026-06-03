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La actualidad del miércoles 3 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La nueva 'ITV' para las piscinas de Córdoba, la licitación de las obras para eliminar el tacón de los Olivos Borrachos y el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos centran la apertura del quiosco digital

Una piscina de una urbanización en Córdoba.

Una piscina de una urbanización en Córdoba. / Córdoba

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha alertado de que decenas de miles de comunidades de propietarios deberán certificar antes de 2027 a todo el personal que trabaje en el entorno de sus piscinas para cumplir con la normativa y evitar sanciones o cierres. Unas 2.000 piscinas en Córdoba se enfrentan a esta nueva 'ITV'. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras para eliminar el conocido tacón de los Olivos Borrachos, una actuación largamente demandada por los vecinos que permitirá acabar con el cuello de botella existente en el barrio y crear una nueva plaza ajardinada. Por otro lado, ayer falleció José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a los 63 años. El mundo de la política y la universidad mostró sus condolencias.

Además, destacamos estas otras noticias:

Reacciones a la muerte de Villamandos

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