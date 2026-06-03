El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha alertado de que decenas de miles de comunidades de propietarios deberán certificar antes de 2027 a todo el personal que trabaje en el entorno de sus piscinas para cumplir con la normativa y evitar sanciones o cierres. Unas 2.000 piscinas en Córdoba se enfrentan a esta nueva 'ITV'. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras para eliminar el conocido tacón de los Olivos Borrachos, una actuación largamente demandada por los vecinos que permitirá acabar con el cuello de botella existente en el barrio y crear una nueva plaza ajardinada. Por otro lado, ayer falleció José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a los 63 años. El mundo de la política y la universidad mostró sus condolencias.

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