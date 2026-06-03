El Sindicato Médico enmarca la renuncia de anestesistas del hospital Reina Sofía de Córdoba a la actividad extraordinaria en un malestar de la profesión

El Sindicato Médico de Córdoba ha expresado su respaldo a la decisión adoptada por los facultativos del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Reina Sofía, que, según expone la organización, suspenderán a partir del próximo 8 de junio su participación en la actividad extraordinaria de carácter voluntario.

Según señala el sindicato, esta medida no debe interpretarse como un hecho aislado ni puntual, sino como parte de un movimiento que, a su juicio, se está extendiendo de forma progresiva por distintos hospitales andaluces y del resto del país.

“Un síntoma inequívoco del profundo malestar”

El Sindicato Médico de Córdoba sostiene que la expansión de este fenómeno debe entenderse como “un síntoma inequívoco del profundo malestar que atraviesa actualmente la profesión médica”.

La organización recuerda que durante décadas los médicos han sostenido una parte importante de la actividad asistencial del sistema sanitario mediante la prolongación voluntaria de su jornada laboral, lo que, según afirma, ha permitido sacar adelante miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que difícilmente se habrían realizado con los recursos estructurales disponibles.

No obstante, añade que cada vez son más los profesionales que consideran que se ha alcanzado un límite “difícilmente sostenible”.

Una crítica al modelo organizativo

En su comunicado, el sindicato defiende que la sanidad pública no puede depender de forma indefinida del sacrificio personal de quienes trabajan en ella, ni asentarse sobre jornadas que se prolongan más allá de lo razonable o sobre modelos organizativos que, en su opinión, terminan comprometiendo el descanso, la salud y la vida familiar de los profesionales.

Cartel difundido por el Sindicato Médico. / CÓRDOBA

“Los médicos no son un recurso inagotable”, subraya la organización, que insiste en que detrás de cada quirófano, consulta o guardia hay personas con derecho a proteger su propia salud, cuidar de sus familias y disponer del tiempo de descanso necesario para ejercer una actividad de máxima responsabilidad.

“Una reivindicación de dignidad profesional”

Para el Sindicato Médico de Córdoba, cuando una parte creciente de la profesión decide dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria, el mensaje que se traslada no es solo laboral, sino también una advertencia sobre la sostenibilidad de un modelo que, según afirma, ha descansado durante demasiado tiempo sobre la disponibilidad permanente de los médicos para asumir esfuerzos adicionales.

La organización asegura comprender la preocupación que ha llevado a muchos facultativos a adoptar esta decisión y considera imprescindible que las administraciones sanitarias sepan interpretar correctamente el significado de este movimiento, que, según señala, trasciende a un centro concreto o a una especialidad determinada.

En este sentido, el sindicato enmarca la situación en una reivindicación de “dignidad profesional, salud laboral y conciliación personal y familiar”, cuestiones que considera básicas y que, a su juicio, no pueden seguir tratándose como elementos accesorios dentro de la planificación sanitaria.