Así ha sido el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Andalucía: optimización y probabilidad con un 7 de complejidad

El alumnado de Ciencias ha empezado la segunda jornada de Selectividad (PAU) con el examen de Matemáticas II, una de las pruebas más temidas por los estudiantes, sobre todo, después de años en los que ha sido noticia por el nivel de dificultad de los ejercicios. En esta ocasión, según un sondeo a pie de aula entre los alumnos, la dificultad del 1 al 10 ha sido de en torno al 6-7, según los consultados.

El examen ha empezado con una parte obligatoria con dos ejercicios. El primero un problema de optimización sobre una ventana y un ejercicio sobre cálculo de vértices. La optimización es una de las pruebas que menos gusta hacer a los estudiantes de Matemáticas y muchos no esperaban que cayera en el examen, aunque según los profesores, no es demasiado complicada.

Examen de Matemáticas II en la PAU Andalucía 2026 Examen de Matemáticas II en la PAU Andalucía 2026

Bloque de optatividad

En el bloque de optatividad, había dos opciones en las que había que realizar un ejercicio de cada una. En la primera opción, se han planteado dos ejercicios de sistemas y matrices, el segundo de los cuales ha sido considerado por algún profesor presente, como Alberto Martínez, del IES Medina Azahara, como el más complejo. "Se puede considerar el más difícil, pero al tener otra opción para elegir, no debe haber problema", ha explicado, "en general, los exámenes están teniendo este año un nivel de complejidad razonable".

Alumnado, a la espera de acceder al examen en el segundo día de la Selectividad en Córdoba. / Manuel Murillo

En el siguiente bloque de optatividad, había una prueba de integrales y un ejercicio de probabilidad. En general, la mayoría del alumnado ha apurado la hora y media que se les da para completar el examen y salvo algunas excepciones en los que han salido del aula llorando y con cara de desastre, las sensaciones eran buenas y apenas ha habido quejas por la dificultad de los ejercicios planteados. De momento, según el vicerrector de Estudiantes, Juan José Giner, no ha habido incidencias en las sedes de Córdoba y las pruebas continúan con normalidad.