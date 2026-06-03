Así ha sido el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de la PAU 26 en Córdoba: "Fácil para aprobar, muy difícil para sacar nota"

El segundo examen de Matemáticas de la segunda jornada de la PAU 2026 en Córdoba ha supuesto un reto importante para los alumnos matriculados interesados en sacar nota. Al menos, esa ha sido la impresión de algunos de los estudiantes consultados, tras realizar la prueba. A diferencia de Matemáticas II, donde la gente ha salido razonablemente contenta, en este caso, ha habido más de una decepción.

El examen se divide en cuatro ejercicios, el primero de los cuales permite elegir entre una ecuación con tres incógnitas con contextualización y un ejercicio de programación lineal. Al parecer, esta parte tenía una complejidad asumible.

El ejercicio 2, en el que no cabe la optatividad, incluía todo el temario de funciones a trozos, desde derivadas a integrales, gráfica y continuidad. "Este lo han puesto a matar porque incluye un tema muy amplio entero, con todos sus enunciados y quienes han descartado la mitad del temario se han quedado sin poder hacer la mitad de los puntos", han explicado. "Por otro lado, puede estar bien porque al menos puedes sacar la mitad de los puntos en lugar de cero".

Una alumna repasa justo antes de entrar en el examen de la PAU en Córdoba. / Manuel Murillo

El ejercicio 3 también lo han calificado como "un tema muy rebuscado", lo que se llama el chi-fi, porque "la mayoría de los profesores ni siquiera imparten esa materia y la gente no se la estudia". Uno de los alumnos encuestados ha asegurado que "casualmente esta mañana lo había repasado y he tenido la suerte de que ha caído".

No obstante, la mayoría de alumnos ha optado por la opción b en la que había que aplicar el Teorema de Bayes. "Ha sido un ejercicio muy difícil, largo y rebuscado para una prueba como esta, en la que hay poco tiempo porque se necesita razonar mucho para resolverlo bien".

El ejercicio 4 también era con contextualización sobre la Teoría de muestras. "Ese ha sido más o menos fácil, no muy complicado, o al menos previsible en un examen de Selectividad". La conclusión es que "la gran mayoría va a poder aprobar sin problema, incluso para quienes hayan ido a clase y no hayan estudiado mucho", mientras que "los que esperaban sacar un 10, se han enfrentado a un ejercicio con dificultad de entre 8 y 9 sobre 10". Habrá que esperar a ver los resultados. Suerte a todos.