Segunda jornada de la PAU 2026 en Córdoba: "Los exámenes de este año tienen una complejidad razonable"

Segunda jornada de la PAU 2026 y como cada año, el examen de Matemáticas es el que trae de cabeza a la mayoría de estudiantes de Selectividad, que acuden a esta prueba con más nervios que al resto. Después de una primera jornada tranquila, sin incidencias, el alumnado de Ciencias ha empezado la mañana enfrentándose al examen de Matemáticas II.

Según Rafa Mazariagos, del IES Alhakén II, "no ha estado mal, el examen podría haber sido peor, lo malo son los nervios". En su opinión, lo más complicado ha sido la optimización, porque exige pararse a pensar y en un día como este, tienes tantas cosas en la cabeza que templar los ánimos cuesta trabajo. Para los profesores consultados, entre ellos Alberto Martínez del IES Medina Azahara, y Gonzalo, de la Trinidad, "el nivel de complejidad de los exámenes de este año está siendo muy razonable, no se están viendo cosas extraordinariamente difíciles hasta ahora".

Elena Ruiz, del IES Trinidad: "Era más largo que difícil"

Lo sabe bien Guillermo Guirado, del IES Trinidad, con unas notazas en Bachillerato, que necesita más de un 13 para obtener plaza en Ingeniería Aeroespacial. "No ha sido difícil, pero en la optatividad he hecho dos ejercicios de la misma prueba porque lo he leído rápido y me he equivocado", ha explicado consternado. A su lado, Elena Ruiz, compañera de clase, ha coincidido en que "era más largo que difícil y te obliga a tener muchos detalles en cuenta". Respirar hondo, parar un momento y leer bien los enunciados puede ser determinante para que no haya ningún error. Cuando algo falla, toca confiar en que la ponderación del resto de materias sea lo bastante elevada para conseguir la nota necesaria.

Examen de Matemáticas II en la PAU Andalucía 2026 Examen de Matemáticas II en la PAU Andalucía 2026

Emilia Sánchez, alumna brillante del IES Medina Azahara, ha valorado el examen con un nivel de dificultad "normal" y ha explicado que "había ejercicios de otros años, que ya había visto antes, y una prueba que salió en otra comunidad, el ejercicio de la ventana, del que justo ayer vi un vídeo que se llamaba la ventana normanda".

Alumnos antes de realizar los exámenes de la segunda jornada de la PAU en Córdoba. / Manuel Murillo

África asegura que ha sido "muy difícil, sobre todo las integrales"

El resto de alumnos han explicado que no esperaban que la optimización saliera en el examen aunque "en general, ha sido asequible. "También ha habido opiniones contrarias a esa idea repetida", como la de África, que ha asegurado que "ha sido muy difícil, sobre todo, las integrales", aunque se ha mostrado tranquila porque "Química y Biología también me ponderan y podré compensar".

Como el martes, también se ha visto a multitud de padres acompañando a sus hijos hasta la entrada de las sedes y en la puerta de las aulas, esperando a que salieran. Es el caso de Julia Alonso, madre de Laura Moreno, alumna del IES Averroes, que esta mañana se examina de Matemáticas Aplicadas y Economía. "Hoy toca hacer muchos números", ha bromeado, "mi hija no ha dormido nada esta noche, y yo tampoco, pendiente de ella, está muy nerviosa". Los padres presentes lamentan que no siempre se valore el enorme trabajo realizado en los últimos meses y semanas. "Han estudiado muchísimo, otra cosa es que sepan controlar los nervios".

Alumnos antes de realizar los exámenes de la segunda jornada de la PAU en Córdoba. / Manuel Murillo

Estas son las materias sobre las que se han examinado hoy

A primera hora, se han realizado las pruebas de Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II y Ciencias Generales. La segunda tanda de exámenes ha dado comienzo a las once con las pruebas de Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Griego II, Diseño Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño. El último turno será el de las asignaturas de Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos, Física y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. Según fuentes de la Universidad de Córdoba, no se han detectado incidencias reseñables.