El PSOE acusa a Bellido de abandonar la movilidad sostenible e incumplir el plan municipal contra el cambio climático

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez, ha denunciado que el gobierno local de José María Bellido "ha renunciado a construir una ciudad más sostenible y preparada para afrontar el cambio climático", al incumplir, según sostiene, parte de las medidas recogidas en el Plan Municipal contra el Cambio Climático 2022-2030.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Dobladez ha criticado que el gobierno municipal se limite a actividades divulgativas mientras mantiene paralizadas iniciativas destinadas a reducir emisiones y mejorar la adaptación de la ciudad a las temperaturas extremas.

Sin bicicletas públicas ni nuevos carriles bici

El edil ha recordado que el tráfico rodado sigue siendo la principal fuente de emisiones contaminantes y aseguró que el Ayuntamiento se comprometió a impulsar un sistema público de micromovilidad basado en bicicletas y vehículos sostenibles.

"Cuatro años después seguimos sin servicio municipal de bicicletas, no se ha construido ni un metro nuevo de carril bici y se han perdido fondos europeos destinados a fomentar una movilidad más limpia", ha afirmado.

Dobladez también ha reprochado al gobierno municipal que no haya desarrollado la segunda fase de la Zona de Bajas Emisiones recomendada por una auditoría municipal ni retomado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Además, ha lamentado que algunas empresas municipales continúen incorporando vehículos diésel a sus flotas.

Otro verano sin refugios climáticos

Respecto a las políticas de adaptación al cambio climático, el concejal socialista ha criticado la ausencia de medidas para proteger a la población frente a las olas de calor.

"Llevamos semanas registrando temperaturas cercanas a los 40 grados y Córdoba sigue sin una red de refugios climáticos y sin un plan municipal que permita afrontar estos episodios de calor extremo", ha señalado.

También recordó que continúa sin ejecutarse la iniciativa aprobada por el Pleno para impulsar nuevas piscinas públicas en los barrios y defendió que "el acceso a espacios de refrigeración no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de cada familia".

Retraso en el arbolado urbano

Dobladez ha alertado igualmente sobre la situación de las zonas verdes y del arbolado urbano. Según indicó, "el Plan Director del Arbolado acumula cerca de tres años de retraso" y, aunque ha sido presentado, "aún no ha sido aprobado".

Para concluir, ha reclamado mayor coherencia entre los discursos institucionales y las políticas municipales. "Córdoba necesita más movilidad sostenible, más sombra, más espacios públicos para combatir el calor y más compromiso con los objetivos climáticos que el propio Ayuntamiento aprobó. Lo demás son fotografías y titulares", ha manifestado.