Primera visita a CECO del máximo responsable del Mando de Apoyo Logístico del Ejército

Durante el día de hoy, CECO ha acogido un encuentro entre el teniente general Guillermo Ramírez Altozano, nuevo responsable del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), y Antonio Díaz, presidente de CECO.

El objeto de esta primera visita institucional del TG Ramírez Altozano, es poner en común aquellos asuntos de interés compartido y explorar nuevos caminos de colaboración en el marco del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

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En el encuentro han participado además el General Enrique Ruíz Alonso, el coronel Francisco Javier Vílchez, Isidro López Magdaleno, vicepresidente y presidente de la Comisión de Industria, Energía y Sostenibilidad de CECO, y José Manuel Rodríguez-Carretero, secretario general de la Confederación.