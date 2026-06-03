Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: "Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo"

Tañían las campanas y pegaba con fuerza el sol de primeros de junio en la plaza de la Trinidad, en Córdoba capital. Centenares de personas han acudido este miércoles hasta la parroquia San Juan y Todos los Santos para despedir a José Carlos Gómez Villamandos, fallecido este pasado martes a los 63 años. Marido, padre y abuelo, una multitud ha despedido al que fuera rector de la Universidad de Córdoba desde 2014 a 2022 y consejero de Universidad desde ese último año y en funciones hasta la actualidad

No cabía un alfiler en la parroquia. Allí, poco antes de las 12.45, llegaban los restos de Gómez Villamandos rodeados de numerosas coronas de flores enviadas por aquellos que lo conocieron y que trabajaron junto a él. Lágrimas y muchos abrazos han protagonizado una despedida al que también fuera presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Casi todo el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, con el presidente en funciones, Juanma Moreno, a la cabeza, ha acudido a la misa funeral que se ha pronunciado por el exrector. Toda la sociedad cordobesa también ha estado representada.

Familiares y amigos de Gómez Villamandos portan su féretro hacia el interior de la parroquia de San Juan y Todos los Santos. / A. J. GONZÁLEZ

José Juan Jiménez Güeto: "Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo"

Uno de los momentos más emotivos del funeral han venido de la mano del párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, que ha repasado en su homilía algunas de las características que mejor definían a Gómez Villamandos. El exrector y consejero, además, vivía muy cerca a la Trinidad, su parroquía, por lo que Jiménez Güeto lo conocía de cerca.

A. J. González

En la homilía, el párroco ha recordado cómo hace 33 años ya que recién llegado a la parroquia, Villamandos, junto a su esposa, Ángela, se acercaron a la iglesia porque habían escuchado que hacían falta catequistas. Eso define, en nombre de Jiménez Güeto, el "espíritu de servicio" de Gómez Villamandos, sobre quien ha dicho que formó parte activa de la parroquia.

Los coches fúnebres llegan a la plaza de la Trinidad. / A. J. GONZÁLEZ

"Pensamos que se necesitan muchas cosas para llevar a cabo una vida de fe. Quizá todo es más sencillo, basta con esforzarse en ser buena persona", ha señalado el párroco, para reforzar cómo veía a Villamandos, a quien ha definido también como "un fiel padre custodio" y "corona de sus tres hijos y ahora de sus nietos".

En presencia del Cristo de la Salud, de quien Villamandos era fiel devoto, como también lo era de la Quinta Angustia, ha recibido el consejero fallecido unas sentidas palabras de Jiménez Güeto, quien ha finalizado la homilía señalando que "hoy sube al cielo un hombre bueno y justo".

Plaza de la Trinidad e iglesia de San Juan y Todos los Santos, donde se ha celebrado el funeral. / A. J. GONZÁLEZ

Juanma Moreno: "Ha sido una pérdida muy dolorosa para el Consejo de Gobierno"

Tras la misa, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha reconocido que la muerte de Villamandos supone "una pérdida muy dolorosa para el Consejo de Gobierno" y ha señalado el "gran trabajo" que hizo al frente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. A Villamandos, ha recordado Moreno, "le debemos el legado de la primera ley de financiación universitaria, que ha sido uno de los referentes a nivel de España".

El presidente en funciones ha admitido que, "lamentablemente, sabíamos que tenía esta enfermedad, pero no esperábamos un desenlace tan rápido", pues Villamandos ha estado prácticamente hasta el último día trabajando. Lo hizo en campaña, aunque manteniendo un perfil bajo. "Amable, educado, simpático, correcto siempre y no solamente un buen gestor y buen servidor público, sino una buena persona", ha valorado Moreno en la despedida al exrector de la UCO.

Juanma Moreno, a su llegada al funeral. / A. J. GONZÁLEZ

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández: "Hemos rezado ya por su eterno descanso"

Además de en la misa, el tanatorio de Las Quemadas también ha sido testigo de un ir y venir de asistentes que querían decir su último adiós a Villamandos. Hasta allí se ha desplazado el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ha valorado cómo todo el mundo le ha hablado bien del consejero, al que ha reconocido no conocer en profundidad por llevar solo un año al frente de la Diócesis. El obispo ha dicho, tras dar el pésame a la familia de Villamandos, que "estamos cerca de ellos y con nuestra oración, también hemos rezado ya por su eterno descanso".