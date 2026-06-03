Mercacórdoba se pone serio con los robos y encarga un plan contra fraudes, delitos y riesgos penales

Mercacórdoba quiere protegerse frente a los robos, fraudes y otro tipo de delitos en sus instalaciones. Por ello ha encargado la contratación de un servicio jurídico que diseñe e implemente un sistema de sanciones en función del tipo de delito que se produzca.

El contrato, que sale por 13.100 euros, tiene como objetivo establecer un sistema de prevención de riesgos penales. En la práctica, Mercacórdoba busca contratar a una empresa especializada que analice su funcionamiento interno, detecte posibles riesgos penales o de incumplimiento de las normas y elabore los documentos necesarios para ordenar su sistema de control en la empresa pública. No se trata, por tanto, de un procedimiento vinculado a una denuncia concreta, sino de una actuación con carácter preventivo y con el objetivo de mejorar la situación de manera interna. Desde el Ayuntamiento, de hecho, señalan que se trata de un protocolo que se está implementando "en todos los mercados de España".

Un trabajador moviendo mercancía en Mercacórdoba. / Juanma Vacas

Identificar los posibles delitos

El servicio incluirá, entre otras actuaciones, la elaboración de una "matriz de riesgos penales", que deberá identificar los posibles delitos o incumplimientos que podrían afectar a la actividad de Mercacórdoba, valorar su probabilidad e impacto y establecer controles para reducirlos.

La empresa adjudicataria, señala el pliego, también tendrá que redactar o actualizar el código de conducta de Mercacórdoba, la política y manual de cumplimiento, la política anticorrupción, la de prevención de conflictos de intereses, el reglamento interno del órgano de supervisión y control, el protocolo de prohibición de represalias y los documentos vinculados al canal interno de denuncias.

Otro de los aspectos incluidos en el pliego es la propuesta de nombramiento de un órgano de cumplimiento o compliance officer, cuya función será supervisar el funcionamiento del sistema, garantizar su actualización y velar por que los protocolos tengan una implementación real.

Acceso a las instalaciones de Mercacórdoba / CÓRDOBA

Implantación y actualización constante

El contrato tendrá una duración de tres años. Durante el primero se llevará a cabo la implantación del sistema, diagnosticando los riesgos en la empresa, redactando los documentos pertinentes y siendo estos validados por Mercacórdoba, además de la puesta en marcha de los mecanismos de control. En los dos años siguientes, el servicio se centrará en el mantenimiento y seguimiento del modelo, con sus respectivas auditorías, actualizaciones e informes periódicos.

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El pliego establece además que la formación no podrá limitarse a la entrega de documentación. La empresa adjudicataria tendrá que impartir sesiones formativas a los empleados, órganos de gobierno y responsables de cumplimiento, con el objetivo de extender una cultura interna de prevención y conocimiento de los protocolos. El sistema también deberá adaptarse a posibles cambios normativos o internos.